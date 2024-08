Jayson Tatum découvre la rançon de la gloire

LeBron James, Stephen Curry et Jayson Tatum. Ce sont les trois joueurs de Team USA qui ont le plus occupé les discussions pendant les Jeux olympiques. Les deux premiers pour leurs performances sur le terrain, le dernier pour les longues minutes qu’il a passées sur le banc en France.

L’ailier All-Star, qui venait de remporter le titre NBA avec Boston, n’a pas eu le même statut avec la sélection nationale. Conséquence, les deux rencontres face à la Serbie qu’il a manquées ont fait réagir, jusqu’à ses proches et les Celtics.

« Il y a eu tellement de débats, de discussions : il y eut une période où on se demandait si j’étais une superstar ou pas ; puis si j’étais prêt ou pas pour gagner le titre ; ensuite si je devais jouer ou pas aux Jeux olympiques… », explique Jayson Tatum à The Athletic. « Je venais de gagner le titre, c’est l’été, et ça aurait été bien d’avoir un petit break, ne pas mettre ESPN. Mais peut-être que je suis à ce niveau dans ma carrière. »

Impossible de rester sourd aux critiques

Le niveau où, quoi qu’il fasse ou qu’il ne fasse pas, le leader des Celtics fera parler et sera clivant. On le critique, on le défend ; on l’aime, on le déteste. Et impossible de passer à côté des arguments des uns et des autres. « Il y avait beaucoup à encaisser. A l’époque des réseaux sociaux, on voit tout : les tweets, les podcasts, les gens à la télévision qui donnent leur avis sur telle ou telle décision, bonne ou mauvaise », résume le All-Star.

Dans la foulée de sa deuxième médaille d’or olympique remportée, il ne s’était pas caché : il était clairement déçu de ne pas avoir joué. « Quand on voit le sujet être partout, que tout le monde en parle constamment, ce n’est pas facile », commente Jrue Holiday. « C’est évident que j’aurais aimé jouer plus, car je n’ai jamais connu cette situation. Je joue au basket depuis que j’ai trois ans et jamais je n’avais pas joué », poursuit le principal intéressé. « Mais je n’étais pas en train de me morfondre. Je n’étais pas en colère. Je suis resté prêt, j’ai fait ce qu’on m’a demandé et j’ai gagné une médaille d’or. »

« J’ai deux médailles d’or olympiques, un titre NBA et tout ne se passera pas forcément comme prévu »

Au fond, cette expérience ratée aux Jeux olympiques n’est qu’une étape dans sa carrière. Maladroit, peu efficace et peu utilisé en France, il sait qu’il faut désormais passer à autre chose. La défense du titre NBA commence dans moins de deux mois.

« J’ai deux médailles d’or olympiques, un titre NBA et tout ne se passera pas forcément comme prévu, non ? J’ai appris à accepter ça. Ça fait partie du jeu et on avance. Je suis prêt à profiter de mes dernières semaines avant que la saison ne commence », conclut-il.

Jayson Tatum Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 BOS 80 31 47.5 43.4 82.6 0.6 4.4 5.0 1.6 2.1 1.0 1.4 0.7 13.9 2018-19 BOS 79 31 45.0 37.3 85.5 0.9 5.2 6.0 2.1 2.1 1.1 1.5 0.7 15.7 2019-20 BOS 66 34 45.0 40.3 81.2 1.0 6.0 7.0 3.0 2.1 1.4 2.4 0.9 23.4 2020-21 BOS 64 36 45.9 38.6 86.8 0.8 6.6 7.4 4.3 1.9 1.2 2.7 0.5 26.4 2021-22 BOS 76 36 45.3 35.3 85.3 1.1 6.9 8.0 4.4 2.3 1.0 2.9 0.6 26.9 2022-23 BOS 74 37 46.6 35.0 85.4 1.1 7.7 8.8 4.6 2.2 1.1 2.9 0.7 30.1 2023-24 BOS 74 36 47.1 37.6 83.3 0.9 7.2 8.1 4.9 2.0 1.0 2.5 0.6 26.9 Total 513 34 46.0 37.5 84.4 0.9 6.3 7.2 3.5 2.1 1.1 2.3 0.7 23.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.