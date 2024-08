Champion NBA et champion olympique la même année, c’est possible !

Depuis 1992 et l’arrivée des professionnels de la NBA aux Jeux olympiques, il est possible pour les joueurs de réaliser le doublé « champion NBA et champion olympique » la même année. Un peu comme les footballeurs qui remportent en quelques semaines la Ligue des champions et la Coupe du monde. C’est le cas cet été avec Jrue Holiday, Jayson Tatum et Derrick White.

Le premier n’inscrit pas son nom pour la première fois dans cette liste, qui commence à s’agrandir, puisque Jrue Holiday avait déjà vécu un été doré en 2021, avec Milwaukee et Team USA. Les trois joueurs de Boston ont remporté le titre face à Dallas en juin avant de gravir l’Olympe à Paris.

En fait, seuls huit joueurs dans l’histoire ont réussi à gagner les deux titres (NBA et olympique) à quelques semaines d’intervalle. Tout a commencé dès 1992, avec Michael Jordan et Scottie Pippen, qui signaient le doublé en NBA avec les Bulls et faisaient partie de la légendaire « Dream Team » de Barcelone. Quatre ans plus tard, le second porte à nouveau le maillot de la sélection américaine à Atlanta après avoir remporté son 4e titre face aux Sonics.

Une liste uniquement américaine

Personne en 2000 car Shaquille O’Neal et Kobe Bryant n’étaient pas à Sidney. En 2004, c’est l’Argentine qui remporte la médaille d’or – la seule qui a échappé à Team USA depuis l’arrivée des joueurs NBA. Mais Manu Ginobili n’est pas champion NBA avec les Spurs cette année-là, alors qu’il l’avait été en 2003 et le sera en 2005… Ainsi, la liste est uniquement composée de joueurs américains.

En 2008, aucun joueur de Boston, ni Kevin Garnett, ni Paul Pierce ou encore Ray Allen, n’est de l’aventure « Redeem Team » de Pékin. Il faut donc attendre 2012 et l’édition à Londres pour revoir un joueur signer ce doublé. LeBron James, avec Miami, en l’occurrence. Quatre ans après, l’ailier est encore champion NBA, avec les Cavaliers, mais il n’est pas à Rio, contrairement à son coéquipier Kyrie Irving. Le meneur de jeu ajoute donc son nom à cette liste, où l’on retrouve Jrue Holiday et Khris Middleton, champions avec Milwaukee, après Tokyo en 2021.

Enfin, Jayson Tatum et Derrick White sont les derniers petits nouveaux de ce club. On peut même préciser que ce dernier doit sa place dans le groupe des « Avengers » – et dans cette liste donc – au forfait de Kawhi Leonard, deux semaines avant le début de compétition.