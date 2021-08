Champions NBA et olympiques la même année, Jrue Holiday et Khris Middleton intègrent un club prestigieux

Quel été faste pour Jrue Holiday et Khris Middleton ! Victorieux du trophée Larry O’Brien avec les Bucks, il y a seulement 18 jours, les deux Américains sont aussi devenus champions olympiques avec Team USA, ce samedi, à Tokyo.

Seuls quatre joueurs (tous Américains également) avaient réalisé cette prouesse avant eux, au cours de la même année : Michael Jordan, Scottie Pippen, LeBron James et Kyrie Irving.

Six Américains auteurs d’un tel doublé

En 1992, après avoir remporté la deuxième de leurs six bagues avec les Bulls, Michael Jordan et Scottie Pippen ont de nouveau uni leurs forces quelques semaines plus tard, afin de défendre les couleurs de cette impitoyable « Dream Team », aux J.O. de Barcelone.

Quatre ans plus tard, en 1996 donc, et dans la foulée du premier titre du second « Three-Peat » de Chicago, Pippen a remis le couvert à Atlanta, cette fois-ci sans Jordan. À domicile, les États-Unis et leur « Dream Team III » ont, là encore, tenu leur rang pour réaliser la passe de deux.

Il a ensuite fallu attendre 16 ans avant de revoir un joueur réussir le doublé « titre NBA + médaille d’or olympique ». Et ce joueur n’est autre que LeBron James qui, enfin sacré champion avec le Heat, a enchaîné avec sa sélection nationale, à Londres, pour triompher aux Jeux de 2012.

Et juste avant que Jrue Holiday et Khris Middleton n’intègrent ce cercle fermé, Kyrie Irving s’était immiscé parmi ses glorieux aînés, en 2016. Aux côtés de LeBron James, celui qui évoluait alors aux Cavaliers venait de signer un exploit retentissant, en remontant un déficit de 3-1 face aux Warriors, lors des Finals. De quoi motiver le meneur à couronner son bel été par un sacre olympique, à Rio, en compagnie notamment de son futur coéquipier des Nets, Kevin Durant.

Kevin Durant et Draymond Green s’illustrent également

Kevin Durant qui, quant à lui, en a justement profité pour égaler Carmelo Anthony, au nombre de médailles d’or glanées avec les États-Unis, aux Jeux olympiques. Les deux ailiers en ont désormais gagné trois chacun, la seule différence étant leur nombre de participations aux J.O. : quatre pour « Melo » (il avait gagné le bronze en 2004), trois pour « KD ».

Et toujours au rayon de ces accomplissements statistiques, notons aussi que Draymond Green est devenu, avec ce nouveau sacre américain, le septième joueur à posséder plusieurs titres NBA et plusieurs titres olympiques à son actif, après Michael Jordan, Scottie Pippen, David Robinson, Kobe Bryant, LeBron James et Kevin Durant.