Scottie Pippen assure que tout va bien avec Michael Jordan

Il y a quelques jours, le journaliste Sam Smith évoquait une possible relation fissurée entre Michael Jordan et Scottie Pippen. L’auteur du célèbre livre de The Jordan Rules déclarait que Scottie Pippen avait été blessé par le portrait qui lui était fait dans le documentaire « The Last Dance ».

Notamment sur son refus d’entrer en jeu pour les ultimes secondes d’une rencontre, pendant les playoffs 1994, car il n’avait pas la primeur du dernier shoot.

L’ancien ailier de Chicago a répondu à ces rumeurs, les écartant d’un revers de la main.

« Pourquoi serais-je offensé par ce qu’il s’est passé il y a 30 ans ? », explique le sextuple champion à ESPN. « Je n’ai pas du tout été en colère, ça ne m’a pas dérangé. C’était surtout une chance pour les jeunes générations de voir des choses et d’apprendre ce qu’il s’était passé dans les années 1990. »

Pour rappel, les dix épisodes de « The Last Dance », diffusés sur ESPN pendant le confinement mondial, auront réuni en moyenne 5.6 millions de téléspectateurs chaque dimanche. Le documentaire consacré à la dernière saison avec les Bulls de Michael Jordan, en 1997-1998, est devenu le plus regardé de l’histoire de la chaîne.