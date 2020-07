Au fil des dix épisodes de « The Last Dance », plusieurs instants de la carrière de Scottie Pippen ont été racontés en détails. Et ce n’était pas forcément les moments les plus glorieux.

Parmi ces séquences, dans les deux premiers épisodes, il y a son attitude avec Jerry Krause en début de saison 1997-1998 et sa demande de transfert. Pour mettre ses dirigeants dans l’embarras puisqu’il s’estimait (à raison) sous-payé, l’ailier s’était fait opérer du pied juste avant le début de saison, privant les Bulls de ses talents. Une stratégie qui n’est pas passée chez Michael Jordan. La star de Chicago la jugeant « égoïste » dans le documentaire.

Autre épisode peu glorieux pour Scottie Pippen : sa réaction après le shoot au buzzer de Toni Kukoc pendant les playoffs 1994, face aux Knicks. Il voulait ce tir, mais Phil Jackson a préféré l’offrir au Croate, il a donc refusé de rentrer en jeu pour les ultimes secondes.

Résultat : l’ancien Blazers et Rocket en voudrait à Michael Jordan d’avoir été décrit ainsi dans le documentaire le plus regardé de l’année. On se souvient qu’Horace Grant avait piqué une grosse colère pour la même raison.

« Je ne pense pas que leur relation soit bonne actuellement », avance Sam Smith, l’auteur de « The Jordan Rules », qui a participé au documentaire et suit les Bulls depuis des décennies, au New Yorker. « Pippen a été blessé, quand Michael a dit qu’il avait été égoïste. Je pense qu’il a été plus blessé que surpris. »

Quelle type de relation les deux icônes des années 1990 entretiennent-elles ?

« Je pense que Pippen apprécie Michael », poursuit-il. « Il était, il me semble, au second mariage de Jordan. Leur relation a toujours été ambivalente. Scottie voudrait faire partie de l’entourage de Michael, car, à l’évidence, plus on est proche de Jordan, plus les lumières sont fortes. Et Pippen ne s’est jamais vu comme un adorateur de Jordan. De l’autre côté, Michael a tendance à traiter les gens autour de lui, non pas comme des serviteurs mais peut-être comme des auxiliaires. Donc Pippen en voulait parfois à Jordan de le traiter ainsi et moins comme son égal. Leur relation est changeante. Le documentaire l’a éloigné, mais je vois très bien Pippen revenir ensuite. »