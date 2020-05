Après deux semaines où les audiences baissaient, tout en restant énormes, les deux derniers épisodes de « The Last Dance » ont comme prévu fait un joli carton d’audience.

Avec 5.6 millions de téléspectateurs en moyenne devant ESPN, les épisodes 9 et 10 ont fait mieux que les 5.1 millions des épisodes 7 et 8 et encore plus fort que les 5.5 millions des épisodes 5 et 6.

Dans le détail, l’épisode 9 a été suivi par 5.9 millions de personnes en moyenne, le suivant par 5.4 millions. Ainsi, l’avant-dernier épisode du documentaire se place troisième au niveau des audiences, derrière le premier (6.3 millions de téléspectateurs) et le troisième (6.1 millions).

Bien évidemment, et comme depuis le début des diffusions hebdomadaires aux États-Unis, c’est à Chicago et en Caroline du Nord que les pics d’audience les plus importants ont été enregistrés.

Au final, les dix épisodes diffusés sur ESPN auront réuni en moyenne 5.6 millions de téléspectateurs chaque dimanche, faisant de « The Last Dance » le documentaire le plus regardé de l’histoire de la chaîne.