« The Last Dance » : des audiences encore baisse mais un succès confirmé

La baisse d’audience observée la semaine passée se confirme pour « The Last Dance ». Les chiffres d’audience restent excellents puisque les épisodes 7 et 8, diffusés dimanche soir aux États-Unis, ont attiré en moyenne 5.1 millions de téléspectateurs sur ESPN.

Dans le détail et en moyenne, c’est 5.3 millions de personnes devant leur écran pour le premier épisode, puis 4.9 millions pour le second. Mais c’est tout de même 400 000 téléspectateurs en moins que pour les épisodes 5 et 6, et 800 000 de moins que la semaine précédente encore.

Néanmoins, ESPN n’a pas de raison de s’inquiéter. Les chiffres des audiences totales, comprenant les services de vidéo à la demande, sont énormes avec 12.2 millions de téléspectateurs en moyenne pour les six premiers épisodes. Trois épisodes (les deux premiers ainsi que le quatrième) ont même dépassé la barre des 13 millions de curieux. Et ça ne comprend pas les chiffres de Netflix qui diffusent la série dans le reste du monde.

Dimanche, c’est le grand final avec les deux derniers épisodes et nul doute que le public sera au rendez-vous.