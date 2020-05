« The Last Dance » : des audiences toujours élevées mais en baisse

Le public reste fidèle à « The Last Dance ». Selon un rapport d’audience de Nielsen, les épisodes 5 et 6 du documentaire, diffusés ce dimanche sur ESPN, ont attiré en moyenne 5,5 millions de téléspectateurs. L’épisode 5 a réuni une moyenne de 5,8 millions de curieux, contre 5,2 millions pour l’épisode suivant.

Cette perte d’audience entre l’épisode diffusé en première partie de soirée et le second s’était déjà vérifiée lors des précédentes soirées de diffusion.

Pour rappel, les deux premiers épisodes avaient attiré en moyenne 6,1 millions de spectateurs contre 5,9 millions pour les épisodes 3 et 4. Il y a donc une baisse, semaine après semaine, mais qui ne remet néanmoins pas en question le succès d’audience pour la chaîne américaine.

Sans surprise, les audiences les plus fortes ont de nouveau été enregistrées à Chicago et en Caroline du Nord. New York (+11% d’audience par rapport aux premiers épisodes) et Los Angeles (+12) ont connu un rebond d’audience. Logique puisque ces épisodes reviennent sur la rivalité des Bulls avec les Knicks et évoquent Kobe Bryant.