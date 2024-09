Star de la rentrée, NBA 2K25 vise le très haut du panier

C’est la rentrée des classes, et comme chaque année, ça coïncide avec l’arrivée du nouveau NBA 2K, plus précisément NBA 2K25. De quoi patienter jusqu’à la reprise de la saison régulière en NBA, d’autant que la nouvelle version du jeu promet de belles améliorations visuelles sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC.

Il fallait frapper fort en termes de couverture pour succéder à celle de NBA 2K24 sur laquelle figurait inévitablement Kobe Bryant, également présent dans le jeu avec le mode « Mamba Moments ». Cette année, c’est l’un des disciples de la légende des Lakers, fraîchement champion NBA, qui a été choisi : Jayson Tatum. La superstar des Celtics est en bonne compagnie puisqu’il est présent aux côtés de la championne olympique A’Ja Wilson sur l’édition All-Star.

L’Édition « Hall of Fame » devrait aussi faire un carton puisque c’est le voltigeur roi des années 2000 Vince Carter qui figure sur la jaquette, se retrouvant à moitié en doré à l’occasion de l’un de ses dunks mythiques du Slam Dunk Contest du All-Star Week-end 2000. De quoi donner le ton, le « showtime » sera au rendez-vous de NBA 2K25 !

Le « gameplay » toujours plus proche de la réalité

Avant d’aborder les différents modes de jeux, qui se veulent toujours plus complets et immersifs, on peut commencer par le « gameplay » du jeu qui évolue constamment au fil des années. Depuis l’an dernier, le jeu en version « New Gen » surfe ainsi sur la vague de la technologie « ProPlay »

Utilisée pour la première fois sur NBA 2K24, celle-ci permet de capter directement des images de match pour les reproduire directement dans le jeu. Plus besoin des centaines de capteurs et séances interminables de « captation » de mouvements en studio. Chaque mouvement est désormais décortiqué directement depuis les matchs retransmis à la TV.

Une nouvelle fonction « annulation de tir » permet d’interrompre un tir avancé à tout moment pour enchaîner sur un autre mouvement, et tromper la défense. C’est le pendant du fameux « carré-croix » sur les simulations de foot. Les « Dribble Breakdown », également apparus l’an dernier, sont annoncés plus poussés pour réaliser des combos de dribble pour enchaîner avec un tir.

Plus globalement, l’attaque se veut plus axée sur la créativité et la liberté de mouvement, et la fonctionnalité « Pro Stick Rythm Shooting », plus sensible sur les timings de tir, sera à apprivoiser. En défense, le jeu va proposer un nouveau système de repli défensif, des changements de direction plus dynamiques et bien sûr un système de contestation de tir une nouvelle fois revue. L’IA a elle aussi été retravaillée pour se rapprocher de la réalité en étant plus fluide, plus réactive, moins stéréotypée.

Pour bien assimiler le tout, un nouveau mode « Tuto 2K » va être mis à disposition, pour apprendre à maîtriser toutes les fonctionnalités, des plus simples aux plus élaborées, tout en s’amusant à travers des jeux et exercices.

Le mode « MyCareer » à la conquête des plus grandes dynasties de l’histoire

On entre dans le vif du sujet avec le mode de jeu « MyCareer » et son pendant pour l’univers féminin dans « The W », où vous incarnerez votre propre joueur en NBA ou joueuse en WNBA.

Dans NBA 2K25, les deux histoires ont le même objectif, et pas des moindres. Dans « MyCareer », il s’agira de créer la plus grande dynastie de l’histoire de la NBA. Dans « The W », vous partirez à la conquête des « Goats » qui font ou ont fait la gloire de la ligue féminine américaine.

Dans NBA 2K25, « MP » (pour « MyPlayer ») est un jeune joueur originaire de Chicago qui rêve de marcher sur les traces de Michael Jordan et de dépasser ses six titres de champion en carrière. C’est donc le défi qui vous sera proposé, d’atteindre tour à tour le rang de chacune des neuf dynasties. « MP » n’est pas un crack de sa classe de « Draft » contrairement à de précédents scénarios. Il lui faudra donc batailler pour se faire sa place, progresser et éventuellement gagner.

Une jauge « Takeover » à cinq niveaux, l’apparition du basket Fiba !

Annoncé plus complet, le « MVP Builder » permettra de décider de chacune des caractéristiques techniques de votre joueur. La jauge « Takeover », qui permet d’être le plus dominant sur le terrain sur une courte période, s’offre également un lifting.

Cette année, la jauge « Takeover » est ainsi composée de cinq niveaux et chaque niveau correspond à un attribut ciblé. Une fois que le niveau 5 est atteint, toutes les capacités de Takeovers (parmi les 72 attributs « Takeover » choisis) s’activent automatiquement .

Pour pimenter l’histoire, on retrouvera également le mode « flashback » intitulé « Coeur d’une Dynastie » qui permet de retracer le parcours rêvé de MP pour parvenir aux sommets. Mais le plus fort dans ce NBA 2K25 parmi les nombreux « à côté » qui viendront accompagner le mode « MyCareer », c’est bien l’apparition des fenêtres internationales !

Avec l’effet JO, la saison estivale va cette fois être plus rythmée, avec des rassemblements au sein de Team USA pour participer à un « FIBA Tournament », pour lequel vous pourrez demander à des stars NBA de vous accompagner pour évoluer sur la scène internationale dans du basket FIBA !

« The W » surfe sur l’engouement autour du basket féminin

Lancé sur NBA 2K21, le mode « Ma Carrière » version WNBA est à présent devenu un incontournable du jeu, et 2K Sports se devait de revenir avec une version plus complète au regard de l’engouement exceptionnel suscité cette saison en WNBA, notamment avec l’arrivée de Caitlin Clark mais également grâce aux Jeux Olympiques. Comme pour les garçons, le mode « The W » propose à votre « MP » d’atteindre les sommets de l’histoire de la ligue féminine.

Intitulé « Pursuit of Greatness », il axera son récit autour de votre « Goat mission » : dépasser les accomplissements de 23 des meilleures joueuses de l’histoire de la WNBA. Vous pourrez choisir les attributs et l’histoire de départ de votre « MyPlayer », entre incarner la numéro 1 de la Draft (avec une note de 75) ou une joueuse qui a d’abord brillé à l’étranger avant d’entrer en WNBA (avec une note de 85). Il faudra ensuite se lancer dans ce défi qui s’annonce relevé.

Il faudra pour notamment cumuler des titres de champion, dont un back-to-back, des trophées de MVP des finales, et espérer aller titiller le record de points en carrière de Diana Taurasi (10 138) ou les 53 points d’Aja Wilson sur un match, pour se faire sa place dans la légende de la WNBA. De quoi rythmer l’aventure et vous pousser à donner toujours le meilleur.

Avant d’en arriver là, le premier challenge sera d’abord de se battre pour la course au titre de rookie de l’année, avec donc Caitlin Clark mais aussi Angel Reese et Kamilla Cardoso comme principales rivales. Chacun de vos accomplissements vous permettra ensuite de grimper sur la « Goat List », avec certaines joueuses encore en activité, comme Breanna Stewart ou A’Ja Wilson, qui se présenteront sur votre chemin.

Les conférences de presse vont également être introduites dans le mode « The W », tandis que le mode « The W » en ligne sera lui aussi accompagné de son lot de nouveautés, en changeant notamment de décor, puisque les rencontres auront désormais lieu sur un magnifique nouveau terrain extérieur, au cœur d’une forêt de séquoias.

Le mode « MyGM » au plus près de l’action

On termine par deux autres modes également plébiscités au fin des années par le grand public avec les modes MyGM et MyTeam, pendant basket du mode « FUT » d’EA Sports sur FC 24.

Le mode « MyGM » a peut-être été le plus renouvelé puisque l’expérience devient un mode RPG, à la « MyCareer », dans lequel vous incarnez bien plus concrètement le rôle de GM de votre franchise.

Plusieurs profils initiaux sont sélectionnables, de l’ancien joueur à l’expert en finance ou en négociations, et les caractéristiques techniques sont ensuite ajustables selon le style de management que vous désirez mettre en place (offensif, défensif, basé sur les stats, le physique, le business…). Plus vous gagnez en expérience, plus vous pourrez améliorer l’ensemble des attributs.

Au sein du « front office » de votre franchise, le « MyGM Building », vous serez notamment amené à vous entretenir avec le propriétaire, avec qui il conviendra de définir les objectifs mais aussi de respecter les consignes. Si son souhait est de vous voir partir sur une reconstruction d’effectif, il faudra en tirer les conséquences en le renouvelant et en le rajeunissant.

Les interactions de ce genre, avec des collègues, des joueurs ou des membres du staff seront courantes et vous permettront ainsi d’insuffler votre ligne directrice, et c’est la plus grande nouveauté de ce mode, qui s’écarte de plus en plus d’une simple équation à grands coups de millions de dollars pour composer votre roster.

Le plein de nouveautés pour le mode « MyTeam »

Le mode « MyTeam » promet aussi un paquet de nouveautés pour continuer de pimenter votre expérience dans ce mode emblématique en ligne qui se réinvente aussi cette année en solo.

Lancé dans l’aventure après avoir choisi votre pack « Starter Kit » incluant un choix de cartes entre deux superstars actuelles et une légende NBA, vous pourrez notamment faire vos premières armes sur le tout nouveau parc « Triple Threat ».

Celui-ci est en fait une remastérisation du complexe présent sur « Rivet City » du MyPark de NBA 2K16. Egalement accessible depuis MyCity, la surface composée de neuf terrains sert de nouveau lieu d’accueil pour les parties multijoueurs Triple Menace en ligne ou « Co-op ».

« King of the Court » le tournoi de l’élite

Deux nouveaux modes vont également venir enrichir l’expérience MyTeam. Le mode « Breakout » permet de découvrir MyTeam en solo, sur des matchs rapides 3 contre 3 Triple Menace, 5 contre 5 clutch, ou une partie rapide, avec des récompenses à débloquer. On peut également souligner le retour de la salle des enchères, une demande de la communauté qui a donc convaincu les développeurs de remettre cette option pour récupérer des cartes spécifiquement recherchées.

Le mode « Duel » est pour sa part un nouveau mode d’affrontement qui s’inscrit dans la lignée du mode « Unlimited », en face-à-face multijoueur. Les matchs se jouent avec un effectif complet de 13 cartes à 4 minutes le quart-temps. Le cœur de ce mode est un système de progression sur 15 divisions, où l’objectif principal est de gagner pour être promu.

Une fois que les joueurs auront atteint un certain nombre de victoires dans l’épreuve de force chaque semaine, ils se qualifieront pour un autre mode, « The King of the Court » qui va également être un grand événement d’une nouvelle nature. Tous les samedis pendant quatre heures, les meilleurs joueurs et les qualifiés viendront s’affronter sur des oppositions ouvertes au public.

Enfin, notez que 2KSports a confirmé la présence du mode « MyNBA Eras » qui permet de se replonger au cœur des plus grandes « dynasties » de l’histoire de la ligue (LeBron James, Kobe Bryant, Michael Jordan, Magic-Bird…). Introduit pour la première fois dans NBA2K23, son retour était une évidence alors que l’histoire du mode « My Career » de NBA 2K25 est axé autour des dynasties.

Une nouvelle « Era » a été ajoutée pour l’occasion, celle des Warriors, champions NBA en 2015, 2017, 2018 et 2022. Baptisée la « Steph Era », en hommage au meilleur shooteur de tous les temps, elle sera notamment l’occasion de revivre l’affrontement du trio Curry-Thompson-Durant aux Cavs de LeBron James et Kyrie Irving.

>>> Prix, consoles, goodies… Tout ce qu’il faut savoir

Comme chaque année, un large choix d’éditions NBA 2K25 est disponible selon les plateformes. L’Édition Standard sera disponible au prix de 79,99 € sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, 69,99 € sur PC, et de 59,99 € sur Nintendo Switch. L’Édition All-Star sera disponible au prix de 99,99 € sur PS5 et PS4, Xbox Series X|S et Xbox One, Nintendo Switch et PC.

Cette édition comprend 100 000 VC et du contenu Team, 10 cartes de joueur MyTeam (dont trois garanties à 89 de niveau général), trois cartes de chaussures Diamant, trois boosters de prise de contrôle et une carte d’entraîneur Améthyste, ainsi que du contenu MyCareer, notamment 150 boosters de compétences (25 parties), 75 boosters de Gatorade (25 parties), un maillot de couverture Jayson Tatum, un skin de skateboard électrique Jayson Tatum et un t-shirt 2K25 aux couleurs des athlètes de couverture.

L’Édition « Hall of Fame » en édition limitée, sera proposée jusqu’au 8 septembre au prix de 149,99 € sur PS5 et PS4, Xbox Series X|S et Xbox One, et PC. L’édition spéciale Hall of Fame comprend tous les éléments de l’édition All-Star ainsi qu’un maillot de couverture « MyCareer » Vince Carter, la Saison 1 du Pro Pass avec 4 récompenses Pro Pass et un abonnement NBA League Pass de 12 mois.