NBA 2K25 : les nouveautés du mode « The W »

Voilà maintenant quatre ans que 2K Sports a développé un vrai univers autour du basket féminin dans NBA 2K avec « The W », son propre mode histoire, et un ensemble peaufiné au fil des années. La prochaine version sur NBA 2K25 ne dérogera pas à la règle et sera bien accompagnée de son lot de nouveautés.

« The W » se devait d’être particulièrement au rendez-vous cette saison alors que la WNBA jouit d’une médiatisation grandissante, décuplée cet été par l’arrivée du phénomène Caitlin Clark, pépite « Curry-esque » du Fever d’Indiana, lancée « à la poursuite de l’excellence », sur le chemin de ses aînées. Et c’est peut-être sa destinée qu’on retrouvera au cœur du mode histoire.

La « Goat List » dans le viseur

Intitulé « Pursuit of Greatness », il axera son récit autour de votre « Goat mission » : dépasser les accomplissements de 23 des meilleures joueuses de l’histoire de la WNBA. Vous pourrez choisir les attributs et l’histoire de départ de votre « MyPlayer », entre incarner la numéro 1 de la Draft (avec une note de 75) ou une joueuse qui a d’abord brillé à l’étranger avant d’entrer en WNBA (avec une note de 85). Il faudra ensuite se lancer dans ce défi qui s’annonce relevé, au moins autant que le mode « MyCareer » chez les hommes, qui proposera cette année de bâtir la meilleur dynastie de l’histoire.

Avant d’en arriver là, le premier challenge sera de se battre pour la course au titre de rookie de l’année, avec donc Caitlin Clark mais aussi Angel Reese et Kamilla Cardoso comme principales concurrentes. Chacun de vos accomplissements vous permettra ensuite de grimper sur la « Goat List », dont certaines joueuses encore en activité, comme Breanna Stewart ou A’Ja Wilson, se présenteront sur votre chemin.

Il faudra pour cela remporter des titres de champion, un back-to-back, des trophées de MVP des finales, et espérer aller titiller le record de points en carrière de Diana Taurasi (10 138) ou les 53 points d’Aja Wilson sur un match, pour se faire sa place dans la légende de la WNBA. De quoi rythmer l’aventure et vous pousser à donner toujours le meilleur.

L’introduction des conférences de presse

2K Sports a également mis en avant le fait que les conférences de presse ont été introduites pour la première fois dans « The W », et permettront d’orienter l’histoire, mettre en valeur une performance, une rivalité et de dynamiser l’après-match.

Le mode « The W » en ligne a lui aussi été renouvelé. En changeant de décor tout d’abord, puisque les rencontres auront désormais lieu sur un magnifique nouveau terrain extérieur, au coeur d’une forêt de séquoias. Avec le retour des objectifs communautaires hebdomadaires, le mode « The W » en ligne bénéficie d’une nouvelle fonctionnalité appelée mentorat pour pimenter ses sessions de 3×3.

Il s’agit de prendre sous son aile une autre joueuse qui n’est pas en « Game Changer » pour vous aider à relever vos défis, favoriser l’entraide et bien sûr recevoir une augmentation de leur contribution à l’objectif communautaires, en plus de recevoir des récompenses spéciales comme des Boosts. De quoi diversifier là aussi un peu plus l’expérience.