Des audiences records pour la première partie de saison WNBA

L’arrivée de Caitlin Clark en WNBA a clairement donné un coup de projecteur à la ligue féminine. Sa Draft puis son premier match sous les couleurs du Fever avaient d’ailleurs signé des audiences historiques.

Mais cela s’applique aussi à la première partie de saison dans son ensemble. En 2024, les diffuseurs ont largement augmenté les scores d’audience de la saison précédente. Ce ne sont pas moins de 1.2 million de téléspectateurs, en moyenne, qui se réunissent sur ESPN et ABC. Une audience qui a quasiment triplé comparé à l’an dernier.

En ce qui concerne CBS, les audiences ont doublé par rapport à la saison dernière avec aussi 1.2 million de téléspectateurs en moyenne sur les cinq rencontres diffusées. Pour sa part, ION qui diffuse la soirée du vendredi a plus que doublé son audience pour atteindre 579 000 spectateurs contre 272 000, la saison dernière. La progression est encore plus importante pour NBA TV, passée de 51 000 spectateurs en 2023 à 214 000 spectateurs de moyenne en 2024.

Caitlin Clark et Angel Reese attirent le plus de monde

La WNBA a même enregistré la troisième meilleure audience de son histoire lors du All-Star Game, qui a réuni 3.44 millions de téléspectateurs. Pour rappel, avant le début de cette saison, le dernier match avec plus d’un million de téléspectateurs datait de 2008, cette saison 18 événements (Draft et All-Star Game, compris) ont dépassé cette barre symbolique.

Jamais autant de matchs n’avaient dépassé la barre du million de téléspectateurs, le précèdent record datait de 1998 avec 15 matchs dépassant le million. Si l’engouement ne s’arrête pas à Caitlin Clark, on note tout de même qu’elle est présente sur le terrain pour 16 des 18 meilleures audiences de la saison.

La rookie du Sky et reine du double-double, Angel Reese est également une des raisons de cette croissance record. Elle est ainsi impliquée dans les quatre plus grosses audiences de la saison, à savoir le All-Star Game, la Draft et ses deux matchs face à sa rivale du Fever.

Ne reste plus donc qu’à observer si les audiences continueront sur cette lancée malgré la coupure liée aux Jeux olympiques…