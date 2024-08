NBA 2K25 : le mode MyCareer centré sur le thème des dynasties

NBA 2K25 continue de se dévoiler à moins d’un mois de sa sortie mondiale, prévue pour le 6 septembre, et cette semaine, le mode « MyCareer » est détaillé. On découvre ainsi la mise à jour du contenu de personnalisation « MyPlayer » pour les consoles « Next-Gen », et la présentation de l’histoire qui accompagnera « MP » dans sa quête de gloire.

Le « MP Builder » a été poussé pour proposer toute une palette permettant de personnaliser votre joueur, entre les caractéristiques physiques, techniques, les aptitudes particulières jusqu’aux moindres célébrations et gestuelles, mais aussi les préférences stratégiques.

« MyPlayer est le point de départ de toutes aventures et dans NBA 2K25, nous avons ajouté plus de moyens pour que les joueurs puissent créer leur héritage d’une manière personnalisée et authentique tout en visant la victoire », explique Erick Boenisch, producteur éxécutif du jeu. « Nous avons conçu « MP Builder » pour répondre aux différents styles de jeu et aux préférences stratégiques des joueurs de tous niveaux. MyPlayer est le point de départ du voyage, et nous voulons que les joueurs construisent leur héritage de manière personnalisée et authentique dans leur quête de grandeur » .

Une nouvelle jauge « Takeover »

Le tout nouveau système de « Takeovers », qui permet d’être le plus dominant sur le terrain sur une courte période, offre une capacité toujours plus large d’options, avec 72 « Takeovers » mettant en valeurs différentes aptitudes, et 14 capacités de « Takeover ».

Cette année, la jauge « Takeover » est composée de cinq niveaux et chaque niveau correspond à un attribut ciblé. Une fois que le niveau 5 est atteint, toutes ses capacités de Takeovers s’activent automatiquement, et offrent un réel avantage.

On compte également un choix de 40 insignes, grâce un nouveau niveau d’insigne plus élevé que « Hall of Fame », le niveau Légende. L’objectif est là encore d’offrir le plus large panel de capacités à exploiter à leur maximum.

L’histoire axée sur la quête d’une dynastie

L’histoire accompagnant l’aventure MyCareer doit chaque année être renouvelé, et 2K Sports avait jusque là su faire preuve d’imagination pour raconter votre vie de basketteur pro, sur comme en dehors des terrains.

Cette année, c’est un sacré défi qui va se présenter à « MP » puisqu’il s’agira de créer la meilleure dynastie de l’histoire de la NBA, en dépassant les six titres de champion NBA remportés par Michael Jordan lors de la dynastie des Bulls des années 90.

C’est en tout cas le rêve de ce gamin de la banlieue de Chicago que de suivre les pas de son modèle, lui qui est pourtant loin d’être un prospect hors pair. Il faudra faire se preuves et avancer lentement, Le classement ultime est composé de neuf dynasties à dépasser et l’ensemble de l’histoire sera axée en ce sens.

On retrouvera également le mode « flashback » intitulé « Coeur d’une Dynastie » qui permet de retracer le parcours rêvé de MP pour parvenir aux sommets. Il faut alors jouer tous les matchs décisifs qui ont marqué son ascension avant d’entrer en NBA, comme une finale de Coupe du Monde U19 face à l’Espagne.

Avec Team USA, le basket FIBA au cœur de l’intersaison !

Les « Key Games » sont aussi de retour. Ils seront cette fois désignés en accord avec votre coach à travers une nouvelle cinématique, avec la possibilité de privilégier un match de NBA Cup, une opposition face à un rookie concurrent de votre classe, ou encore face à une équipe rivale de la franchise.

Lors de certains gros matchs, il sera par ailleurs possible d’obtenir un « Jersey swap » soit un échange de maillot avec un joueur adverse si tous les challenges imposés pendant le match sont réussis. Ce sera alors l’occasion de se faire une belle collection de maillots collector mais aussi de les porter dans « The City » ou dans le mode « My Court », qui va également faire son retour.

Enfin, on termine par une belle mise à jour puisque NBA 2K s’est enfin décidé à explorer le monde du basket FIBA. La fenêtre estivale pourra ainsi vous permettre d’évoluer avec Team USA pour participer à un « FIBA Tournament », avec la possibilité d’inviter d’autres superstars NBA pour vous accompagner. De quoi pimenter un peu plus l’expérience globale.