NBA 2K25 : le mode MyTeam fait le plein de nouveautés

2K Sports avait gardé le meilleur pour la fin en révélant cette semaine les nouveautés issues de son mode « MyTeam » pour les consoles « New-Gen » dans NBA 2K25. Le mode de jeu se veut à la fois simplifié, avec un niveau d’expérience à sélectionner au début et des tutoriels pour accompagner les novices. Il est également rempli de nouveautés et de retours réclamés par la communauté.

Lancé dans l’aventure après avoir choisi votre pack « Starter Kit »de votre franchise favorite, incluant le choix entre deux cartes superstars actuelles et une carte d’une légende NBA (qui seront disponibles plus longtemps que précédemment), vous pourrez notamment faire vos premières armes sur le tout nouveau parc « Triple Threat ».

Flashback dans NBA 2K16

Celui-ci est en fait une remastérisation du complexe présent sur « Rivet City » du MyPark Championship de NBA 2K16. Egalement accessible depuis MyCity, la surface composée de neuf terrains habillée de filets en fer, sert de nouveau lieu d’accueil pour les parties multijoueurs Triple Menace en ligne ou « Co-op ».

Deux nouveaux modes vont également venir enrichir l’expérience MyTeam. Le mode « Breakout » permet de découvrir MyTeam en solo, sur des matchs rapides 3 contre 3 Triple Menace, 5 contre 5 clutch, ou une partie rapide, avec des récompenses à débloquer. Le mode « Duel » est pour sa part un nouveau mode d’affrontement qui s’inscrit dans la lignée du mode « Unlimited », en face-à-face multijoueur.

Les matchs se jouent avec un effectif complet de 13 cartes à 4 minutes le quart-temps. Le cœur de ce mode est un système de progression sur 15 divisions, où l’objectif principal est de gagner pour être promu. Une fois que les joueurs auront atteint un certain nombre de victoires dans l’épreuve de force chaque semaine, ils se qualifieront pour un autre mode, «The King of the Court», un tournoi hebdomadaire qui aura lieu tous les samedis de 19h à 23h à partir du 14 septembre.

Les « challenges », les sessions « freestyle », « scrimmage » et « practice plays » sont toujours présentes sur le menu MyTeam, aux côtés de tout les tutoriels.

Le retour des cartes aux enchères

Pour terminer, NBA 2K25 va enregistrer le retour de la salle des enchères, une demande insistante de la communauté qui a donc été accordée par les développeurs sur cette édition 2K25. Ce sera l’occasion pour les joueurs de vendre (au bon prix) ou d’acheter des cartes plus facilement et surtout de pouvoir accéder à une carte spécifiquement recherchée. Le menu sera mieux pensé et plus simple d’accès.

Pour contre-balancer avec les saisons, NBA 2K va également introduire un système REP dans MyTeam qui s’étoffera tout au long de l’année sans être réinitialisé toutes les six semaines à la fin de chaque saison. Le système sera également générateur de récompenses.