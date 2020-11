Euroleague, shoots depuis le logo, The City… Nos questions à Mike Wang et Erick Boenisch (NBA 2K21)

A partir du 10 (pour la Xbox Series X) et du 19 novembre (sur PS5), NBA 2K21 va débarquer en grande pompe sur les consoles next-gen. A grand renfort de trailers les plus impressionnants les uns que les autres, le nouvel opus développé par Visual Concepts s’est donné les moyens de marquer le coup à l’aube d’un nouveau cycle.

Le responsable du gameplay, Mike Wang, et le producteur exécutif, Erick Boenisch, ont grandement participé à la promotion du jeu ces dernières semaines, notamment à travers de longs rapports expliquant toutes les nouvelles facettes du modèle « next-gen » et ses nouveautés au sein des différentes modes de jeu disponibles.

Pour Basket USA, Mike Wang et Erick Boenisch ont prolongé le plaisir le temps d’un « Trois questions », évoquant notamment leurs coups de cœur, l’évolution du tir à 3-points au niveau du gameplay, et la possibilité de voir un jour d’autres ligues européennes complètes à disposition sur le jeu.

Erick Boenisch, Mike Wang, quel est l’accomplissement dont vous êtes le plus fier au sujet de ce premier opus à paraître sur consoles next-gen ?

Erick Boenisch : En ce qui me concerne, je suis impressionné par le résultat global du jeu pour cette première version next-gen, particulièrement quand je vois les nouveaux opus à paraître sur ces consoles. On aura les meilleurs graphismes parmi toutes les simulations de sport qui sortiront cette année, une multitude de modes divers et plus poussés comme le mode « MyCareer » qui est plus important qu’il ne l’était sur les consoles actuelles. Vous avez pu voir un aperçu avec le « trailer » sur « MyCity » avec un nouvel univers immense, un « open world » dans un jeu de basket. Le mode « MyTeam » est également incroyablement riche, et plus d’infos arrivent sur le mode « MyNBA » qui a été vraiment repensé. On célèbre aussi le basket féminin, plus que jamais auparavant avec « MyWNBA ». Donc je dirais que c’est vraiment un ensemble.

Mike Wang : Comme l’a mentionné Erick, c’est le package complet qui nous rend enthousiastes. Ça concerne aussi le « gameplay » que ce soit sur toutes les phases en mouvement avec des nouveaux mécanismes afin de retranscrire au mieux la façon dont le joueur se déplace sur le terrain, l’amélioration des appuis qui accentue la sensation d’être sur le terrain…. Le rendu propose quelque chose de frais, de nouveau. Et puis le feeling avec les joysticks, c’est aussi quelque chose qui m’enthousiasme beaucoup.

Est-il aussi « facile » pour des joueurs comme Stephen Curry ou Damian Lillard de shooter depuis le logo que ce soit pour un un humain ou pour l’IA ? Comment avez-vous ajusté l’évolution du jeu sur ce point avec de plus en plus de joueurs qui peuvent shooter de très loin avec un bon pourcentage de nos jours ?

Mike Wang : c’est vrai que c’est assez incroyable de voir ce qu’arrivent à faire Steph et Dame. Ce qu’on a fait pour corriger ça, c’est qu’on a étendu la gamme des insignes permettant d’améliorer les « Deep 3’s », les tirs à 3-points à longue distance. Ça peut te permettre de mieux shooter jusqu’à trois mètres derrière la ligne. Le système « takeover » (jauge à remplir en match pour devenir « chaud ») est également différent cette année. Il y en a plusieurs bien différents, avec un coup de chaud particulier, appelé « limitless range » (distance illimitée), qui te permet, une fois qu’il est activé, d’allonger la distance par rapport à ta capacité à shooter de loin. Donc si tu veux être un Dame Lillard ou un Steph Curry, quand tu deviens chaud et si tu as débloqué les insignes qu’il faut pour le faire, tu as la possibilité de déclencher depuis le logo. C’est vrai que ça a pris une place importante maintenant dans la ligue, avec de plus en plus de joueurs qui arrivent avec cette capacité de déclencher de très loin. Donc on voulait vraiment pouvoir le retranscrire dans le jeu cette année.

Allez-vous continuer à élargir le jeu en terme d’équipes comme avec l’Euroleague par le passé ou la WNBA plus récemment ? Peut-on imaginer voir un jour d’autres ligues européennes complètes intégrer NBA 2K ?

Erick Boenisch : Tout est possible dans le futur, il y a un aspect politique qui est aussi fort avec la NBA, et d’autres ligues comme l’Euroleague, qui est un organe différent de la NBA. J’ai adoré lorsqu’on a mis les équipes d’Euroleague par le passé et elles m’ont manquées ensuite. Ce n’est pas qu’une question de licence. On nous dit souvent qu’on pourrait ajouter telle ou telle équipe. Mais pour nous, si on intègre une équipe, ça veut dire qu’on doit en fait intégrer beaucoup d’équipes. On ne peut pas juste ajouter le Real Madrid, il faut toute l’Euroleague. C’est la même chose pour chaque équipe qui peut venir d’un pays différent. C’est beaucoup de travail de modéliser les salles, bien retranscrire les maillots, les fans, la façon dont ils sont habillés, mais aussi le visage des joueurs ! C’est quelque chose qui prend vraiment beaucoup de temps. C’est un honneur de pouvoir le faire, c’est quelque chose auquel on croit, on l’a déjà fait par le passé et je suis sûr qu’on le verra encore à l’avenir. La NBA est la vitrine d’un sport qui se pratique de plus en plus à l’échelle mondiale, que ce soit chez les garçons ou les filles, et on est très fiers d’avoir pu faire bouger les lignes aussi sur ce point.

Pour terminer sur le dernier trailer en date sur « The City » et le principe des affiliations avec quatre quartiers aux univers différents à représenter. C’était une réelle demande des joueurs ?

Erick Boenisch : Absolument, il s’agit d’un retour de la communauté. Ça nous tient à cœur, en tant que développeurs, d’écouter ce que veulent nos fans. C’est facile pour nous d’arriver avec de nouvelles choses et de les intégrer au jeu. Ce qui est mieux en revanche, c’est d’être à l’écoute de ce que veut la communauté et de ce qu’elle demande. La demande de la création d’affiliations a été très importante depuis quelques années maintenant. Mais on voulait vraiment trouver le bon moyen pour le faire, et la façon d’impliquer nos fans du mieux possible à travers une nouvelle expérience. On a eu un super bon feeling à l’idée d’intégrer ces différentes affiliations à une même ville. C’est quelque chose qu’aucun jeu de sport n’a essayé de faire auparavant. C’est un gros travail pour l’équipe ici, c’est beaucoup de fun et on sait que nos fans vont adorer.