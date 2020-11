NBA 2K21 : les détails du nouveau mode « MyNBA »

Avec le mode « MyCareer », le « MyGM » est toujours investi par les plus passionnés de la saga NBA2K. Créé en 2014, il offre une toute autre facette au jeu, permettant une véritable immersion dans les coulisses puisqu’il faut incarner le manager général de sa franchise et gérer une multitude de paramètres allant bien au-delà de votre capacité à mettre le ballon dans un panier.

Au fil des années, le mode s’est amélioré et l’opus 2021 à paraître sur « next-gen » n’échappera pas à la règle comme l’a détaillé Dave Zdyrko de l’équipe de développement de NBA 2K21.

Du trois en un

Pour l’occasion, un tout nouveau mode rassemblera les expériences de trois anciens modes afin de créer un nouvel univers : « MyNBA » qui sera notamment jouable en ligne et pourra permettre à tous les GM en herbe de s’étalonner par rapport au reste du monde à travers un classement en ligne, généré selon des paramètres pré-définis (et assouplis).

« Nous nous sommes appuyés sur ce que nous avions commencé avec MyGM et la façon dont nous l’avons fait évoluer, tout en ajoutant MyLEAGUE, qui se concentrait sur le contrôle multi-équipes et la personnalisation complète de l’utilisateur, et MyLEAGUE Online, qui a finalement permis à tout ce qui était MyLEAGUE d’être jouable en ligne avec des amis, ce qui offrira un mode nouveau et très complet. Le nom de MyNBA est très révélateur : c’est votre NBA, c’est votre mode de franchise, quelle que soit la manière dont vous voulez oeuvrer. Ce mode comporte toutes les fonctions que vous connaissez et que vous aimez des modes précédents, toutes regroupées en un seul où vous avez le contrôle total sur celles que vous voulez activer et désactiver ».

On peut jouer des matches de G-League

La liste des éléments personnalisables est effectivement longue comme un bras roulé de Kareem Abdul-Jabbar à ses meilleures années, des règles de jeu à la gestion des contrats (Salary Cap, luxury tax etc etc etc…), sans oublier la possibilité de débuter en mode « Fantasy League », avec des effectifs créés de toutes pièces. En gros, tout est modifiable, de détails simples aux plus avancées, notamment sur les « CBA Rules ».

Autre exemple, dans un tout autre registre, dans la rubrique « Budget et Finances » vous pourrez fixer le prix des places en tribunes et vous muer en véritable expert en billetterie afin de gérer un maximum de revenus. La possibilité de gérer l’équipe de G-League de votre franchise et de disputer les matchs est également présente dans le dispositif « MyNBA ».

L’évolution des prospects retravaillée

La façon dont les prospects peuvent être des révélations ou des échecs (« Boom/Bust ») est plus diversifiée dans les scénarios de leur évolution.

« Nous avons introduit l’année dernière un système simple de « Boom/Bust » dans le jeu, qui a ajouté un peu de hasard au potentiel des prospects, mais nous lui avons donné un grand coup de jeune cette année et l’avons complètement remanié », ajoute Dave Zdyrko. « Les jeunes joueurs de la ligue auront désormais un parcours de croissance plus dynamique. Les joueurs peuvent avoir des seuils à faible et haut potentiel, des plafonds à faible et haut potentiel, et une probabilité d’explosion, d’échec complet ou entre les deux. En outre, jusqu’à l’âge de 23 ans, nous continuerons à déterminer le potentiel du joueur en fonction de multiples facteurs afin que chaque joueur soit toujours passionnant pendant les années de développement. Un même joueur peut avoir des parcours de croissance très différents, et il sera donc essentiel de suivre les perspectives de recrutement après son entrée dans la ligue pour construire une dynastie ».

Enfin, il vous sera possible d’engager (et licencier) un assistant coach. « Il aura un impact sur les performances de vos joueurs et sera également visible sur le banc de touche si vous faites parties des joueurs qui vont jouer des matchs », poursuit Dave Zdyrko qui s’est livré à une conclusion sur l’expérience NBA 2K21 de ce nouveau mode « MyNBA ».

« Pour commencer, vous n’êtes plus limité à être le GM d’une seule équipe. Vous pouvez désormais choisir de gérer chaque équipe de la NBA si c’est ce que vous souhaitez, jusqu’à 36 équipes si vous augmentez la taille de la ligue à son maximum, ou 12 équipes si vous réduisez la taille de la ligue à son minimum. De plus, pour les équipes que vous contrôlez, c’est à vous de décider quelles fonctions sont activées ou désactivées par équipe, comme les actions, les conversations, les installations, les prix, les budgets, le moral, la confiance, le score, les compétences et les tâches. Ainsi, si vous voulez gérer toutes les équipes et vous occuper des tâches du propriétaire, du personnel et des joueurs, alors vous avez le contrôle total sur la façon dont vous voulez les gérer. Nous avons aussi assoupli beaucoup de restrictions de personnalisation du jeu pour le mode en ligne et les classements en ligne, avec la possibilité d’utiliser des rosters personnalisés ou de commencer la ligue par une Fantasy Draft, entre autres ».