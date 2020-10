Tirs, passes et dribbles : qu’est-ce qui change dans NBA 2K21 sur une console « next-gen » ?

Il faut reconnaître qu’on a pris une bonne claque en voyant la bande-annonce de NBA 2K21 pour les consoles nouvelle génération. Les arrivées prochaines de la PS5 et de la Xbox Series S/X promettaient de grands changements sur le plan graphique, et c’est vrai que les graphismes sont bluffants.

Mais Visual Concepts assure que le changement n’est pas qu’esthétique et que le jeu tire aussi profit de la puissance des nouvelles consoles, ainsi que de l’intelligence artificielle.

Forcément, l’éditeur parle du « plus grand jeu jamais développé », et il a mis en ligne un long post sur les nouveautés à attendre en matière de « gameplay », plus exactement les fondamentaux que sont le tir, le dribble et la passe. Vidéos à l’appui.

LE TIR

Il faut rappeler que le système de visée est l’un des changements majeurs apportés cette année, et il faut maîtriser le contrôle du timing et la précision des tirs. Rappelons ainsi que pour viser, on doit commencer un tir en suspension en orientant le système de commandes Pro vers le bas, et c’est la vitesse avec laquelle on oriente le système de commandes Pro qui détermine si la visée idéale tire vers la gauche ou vers la droite de la jauge de tir. Avec les consoles « next-gen », la vitesse de mouvement du système de commandes contrôle également l’arc de votre tir en suspension : des mouvements lents pour un arc élevé et des mouvements rapides pour un tir plat. On profite donc d’un contrôle supplémentaire sur les tirs, et on peut donc travailler sur la courbe des tirs, notamment à 3-points.

Cette amélioration est aussi perceptible sur le tir avec la planche. En effectuant des mouvements rapides (ou en visant légèrement en direction du panneau), on contrôle mieux ses tirs avec la planche. Même amélioration sur la finition, avec le choix de terminer son double-pas, avec ou sans la planche. A propos de double-pas, le timing du double-pas est par défaut désactivé sur la touche de tir sur les nouvelles consoles. Il suffira juste d’arriver dans la raquette au bon moment et avec les bons joueurs pour finir au cercle. Pour les stars à ce poste, en revanche, les jauges de timing et de visée des doubles-pas peuvent être entièrement contrôlées par le joueur. Cela veut dire que si on active le timing et la visée des doubles-pas et qu’on maîtrise la technique, on aura un bel avantage pour réussir ses doubles-pas après contact ou bien contestés par rapport à ceux qui ne les utilisent pas. Mais cela signifie aussi que si on maîtrise mal la fonction, on peut louper des tirs faciles…

Par défaut, à nouveau, l’IA se charge de définir l’endroit où le double-pas est le plus dégagé pour aller au bout, mais on peut aussi prendre la main avec la système de commandes Pro. 2K promet aussi des mouvements plus réalistes comme l’Eurostep ou des floaters. Le tout avec des finitions moins casse-croûte où le joueur termine sur le socle du panier, à moitié désarticulé.

L’éditeur annonce aussi des améliorations sur tous les tirs en sortie de dribble, ainsi qu’une nouvelle fournée de mouvements signature notamment de LeBron James et Luka Doncic. Parmi ces mouvements en sortie de dribble, les « pull-up jumper » ont été séparés en deux catégories : les tirs contrôlés et les tirs avec « momentum élevé ». Les tirs contrôlés permettent de mieux positionner ses appuis et sont plus équilibrés. Les tirs avec « momentum élevé » (qui se déclenchent en appuyant sur la touche de Sprint) créent un écart plus important avec la défense, mais sont plus difficiles à réussir.

En ce qui concerne les 3-points, 2K évoque une « meilleure reconnaissance de la ligne à 3-points« . En gros, le joueur ne glissera plus pour se positionner derrière la ligne à 3-points et les appuis seront plus naturels. Même si on remarque encore, tout de même, une petite glissade…

Au niveau de la lisibilité, le graphisme de la jauge de tir est modifié, et l’éditeur a ajouté une flèche de visée et un indicateur de timing qui permettent de trouver le moment idéal plus facilement.

La fenêtre de réussite de la jauge de tir est désormais bleue et sa taille change en fonction du talent du tireur, du degré de difficulté du tir et de l’efficacité de la défense. Avec une PS5 ou une Xbox Series S/X, si vous manquez complètement cette fenêtre, vous raterez le tir. L’encoche noire au milieu de la fenêtre de réussite représente le point de timing/visée idéal. Il faut la toucher pour obtenir le tir vert tant convoité, auquel quelques effets visuels ont été ajoutés. On peut les enlever ou les personnaliser.

LE DRIBBLE

Les caractéristiques techniques des consoles nouvelle génération permettent d’ajouter une fonction de vitesse dans les dribbles face au défenseur, via le système de commandes Pro. Pour 2K, il s’agit donc de permettre aux meilleurs dribbleurs de changer de rythme pour éliminer un défenseur. Comme pour le tir, l’éditeur a ajouté de nouveaux dribbles signature, et notamment les cross enchaînés avec un Stepback. En consultant la liste des Stepback signature, on peut profiter des quick stops ou des stepback latéraux. D’autres nouveautés sont proposées en isolation avec des feintes, des changements de rythme ou encore des dégagements pour créer la distance avec le défenseur.

LES PASSES

Enfin, côté passes, 2K promet une amélioration des passes avec rebond, à la fois pour faire une passe à terre en contre-attaque, mais aussi pour réussir un alley oop avec la planche. On a évidemment hâte d’essayer… Par ailleurs, NBA 2K21 introduit un mécanisme de passe orientée un peu différent pour les meneurs de jeu, qui permettra, par exemple, de réussir de longues passes après un rebond. En gros, à la Jokic ou Kevin Love.

Mais aussi de trouver un joueur qui contourne la défense pour un catch-and-shoot à l’opposé. Le tout avec une fluidité améliorée et des réceptions plus naturelles.