NBA 2K21 : la bande-annonce pour les consoles « next-gen »

Il va encore falloir patienter un mois avant de découvrir les consoles « next-gen » de Microsoft et Sony puisque les Xbox Series S/X et la PS5 sont attendues les 10 et 19 novembre 2020 en France.

À l’intérieur des consoles, une carte graphique dernier cri et de la mémoire vive en quantité pour tirer le meilleur des jeux vidéo, et NBA 2K21 nous en donne un aperçu avec une sublime bande-annonce produite avec la PS5.

Pour le jeu, les sorties seront calquées sur la commercialisation des consoles, soit le 10 novembre pour la version XBox Series X/S, et 19 novembre pour la PS5. Le tout au tarif de 74,99 euros, soit cinq euros de plus que la version PS4 et Xbox One.

Espérons qu’au-delà des graphismes, il y aura des vraies nouveautés.