Les dernières semaines qui séparent les amateurs de NBA 2K de la sortie du prochain opus sur consoles « next-gen » continuent d’être rythmées par trailers et autres grandes annonces. Celle du jour va marquer un tournant dans l’histoire du jeu puisque le monde intitulé « The Park », présent dans le mode « MyPlayer » va prendre une nouvelle dimension : bienvenue dans « The City » !

Depuis 2014, ce mode a souvent été amélioré, notamment en terme de contenu, de taille et d’événements ponctuels. Mais la version 2K21 sur PS5 et Xbox Series X/S est celle qui comportera la plus grande (r)évolution.

Quatre affiliations et la réputation d’un quartier à défendre

Au sein d’une ville aux aires de métropole moderne qui profitera des capacités des consoles « next-gen » pour en mettre plein la vue, les débutants se retrouveront à « Rookieville », passage obligé afin de prendre ses marques et avant de pouvoir représenter l’un des quatre quartiers aux spécificités et univers bien différents, que ce soit aux « North Side Knights », « South City Vipers », « Beasts of the East », « Western Wildcats », dont chacun revendiquera le pouvoir au sein de la ville, à travers des challenges quotidiens et tournois régulièrement organisés ! En bref, chaque affiliation se battra pour préserver la bonne réputation de son quartier.

Les quatre quartiers seront reliés par une tour au cœur de la ville, appelée « Even Center ». Visible depuis chaque arrondissement de la ville, l’établissement se distingue par un design et un décor futuristes. Tous les nouveaux événements organisés par NBA 2K et autres compétitions spéciales entre affiliations se dérouleront en son sein.

Un genre « d’open world » truffé de nouveautés

L’environnement de la ville aux airs « d’open world » est tellement spacieux que vous pourrez aussi tomber sur des courts au design unique, affiliés à aucun quartier, juste pour le plaisir de jouer et de se retrouver. Un court rend par exemple hommage à Kobe Bryant. D’autres interactions ont vu le jour comme le mode « Garage Hoops », expliqué par le producteur exécutif, Erick Boenisch.

« L’exploration est une partie importante de l’expérience de « The City ». Parsemés dans la ville, vous trouverez des paniers de basket accrochés aux côtés de certains bâtiments, si vous regardez d’assez près. Si vous en voyez un, essayez de sortir votre ballon de basket et de tirer quelques paniers avec. Si un autre joueur passe par là et vous voit jouer, il pourra entrer sur le terrain et shooter avec vous. À partir de là, vous aurez la possibilité de vous lancer rapidement et sans problème, sur du 1v1, 2v2, 3v3, HORSE et bien d’autres jeux. Sa simplicité est son point fort. Et en prime, il existe de grands multiplicateurs VC que vous pouvez gagner sur ces courts chaque jour pour vos cinq premières parties jouées ! C’est un endroit idéal pour commencer votre journée, alors que vous vous échauffez pour l’événement principal sur les courts de votre affiliation ».

Comme attendu, les extras seront encore nombreux, avec l’arrivée de BMX et skateboard pour faciliter votre traversée aux quatre coins de la ville, et la présence toujours plus fournie de shops en tout genre pour parfaire votre style, entre accessoires, coiffures et vêtements de marque en tous genres.