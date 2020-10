NBA 2K21 : il sera enfin possible de créer des joueuses sur next-gen

Si les avatars féminins étaient disponibles dans de nombreux jeux vidéo depuis quasiment 25 ans, il aura fallu attendre les consoles de nouvelle génération pour que les femmes puissent créer une joueuse de basket à leur image.

Jeudi, NBA 2K21 a annoncé l’arrivée de deux nouveaux modes de jeu autour de la WNBA. Le premier, baptisé « The W », est tout simplement un mode Ma JOUEUSE, qui permettra de vivre une carrière de joueuse WNBA. Comme c’est le cas pour les joueurs depuis des années, il faudra donc créer un avatar, personnaliser son apparence et choisir parmi les différents types de joueuse pour déterminer les attributs qui évolueront lors de la progression.

Il faudra ensuite faire évoluer la progression de la joueuse, la popularité de la joueuse, la popularité de la WNBA, la richesse de la joueuse et l’entente de l’équipe. Les activités hors terrain ne sont donc pas oubliées.

Un mode franchise WNBA

Un mode « W en ligne » permettra aussi d’affronter d’autres joueuses du monde entier dans un superbe gymnase.

Autre nouveauté, l’arrivée de Ma WNBA. Là, il s’agit de reproduire le Ma Ligue des hommes. Il sera donc possible de créer une ligue complètement personnalisée, sur les règles, les aspects financiers… Il sera possible d’être le manager et de diriger autant d’équipes qu’on le souhaite. Des ligues en ligne seront aussi disponibles.

En clair : les femmes auront désormais toutes les mêmes options que les hommes, ou presque. Il manque juste un mode Mon Équipe à la WNBA. Mais l’essentiel est là.