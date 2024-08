NBA 2K25 | Le Gameplay veut franchir un nouveau cap grâce au ProPlay

Le sprint final est lancé pour les équipes de 2K Sports. Après la phase de développement de NBA 2K25, l’heure est à la promotion, à un peu moins d’un mois de la sortie mondiale du jeu. L’emblématique directeur du gameplay Mike Wang a été le premier à sortir du bois pour dévoiler les principales nouveautés concernant le gameplay, un des éléments qui intéresse le plus le grand public, pour accompagner la sortie du trailer spécial « Gameplay ».

Comme chaque été, l’équipe de Mike Wang arrive avec le plein d’annonces, surfant sur la vague de la technologie « ProPlay ». Utilisée pour la première fois sur NBA 2K24 sur les consoles « New-Gen », celle-ci permet de capter directement des images de match pour les reproduire directement dans le jeu. Finis les centaines de capteurs et séances interminables de « captation » de mouvements en studio. Chaque mouvement est désormais décortiqué directement depuis les matchs retransmis à la TV.

9 000 nouvelles animations pour coller au plus près à chaque joueur

C’est l’occasion pour 2K Sports de faire le plein de moves « signature » et surtout de les reproduire du mieux possible. Chaque superstar a ses moves, son identité, et chacun d’entre eux seront recopiés à l’identique dans le jeu. Sur NBA 2K25, 9 000 nouvelles animations ProPLAY ont ainsi été ajoutées, avec 1 500 animations de dribbles, 1 100 animations personnalisées de tirs de la plupart des joueurs inscrits à la saison 2023/24, et plus de 1 300 nouvelles animations sans possession, dont 150 nouveaux styles de mouvements personnalisés.

Dans le même esprit, la technologie ProPlay permet pour la première fois de revoir complètement le moteur de dribbles. Celle-ci génère désormais des mouvements à partir de séquences tirées de vrais matchs NBA.

« Il s’agit de l’une des améliorations les plus remarquables que nous ayons apportées à notre moteur, probablement depuis 15 ans. Il s’agit donc d’un nouveau moteur de dribble qui repart de la base en reprenant toutes les animations ProPlay parmi les 1 500 que nous avons, et qui crée dynamiquement tous les mouvements et toutes les transitions dont vous avez besoin pour que le dribble se reflète exactement de la façon dont vous le souhaitez », a précisé Mike Wang.

L’attaque et la défense peaufinées

La qualité du contrôle du joueur se veut plus affinée année après année, en attaque comme en défense. En attaque, l’accent a été mis sur la créativité, la personnalisation, la liberté et l’accessibilité. La fonctionnalité Pro Stick Rythm Shooting agit davantage sur les profils de timing de tir, plus personnalisés.

On retrouve aussi une nouvelle fonction, l’annulation de tir qui permet d’interrompre un tir avancé à tout moment pour enchaîner sur un autre mouvement, et tromper la défense. C’est le pendant du fameux « carré-croix » sur la meilleure simulation de foot existante… Les « Dribble Breakdowns« , également apparus l’an dernier, sont annoncés plus poussés pour réaliser des combos de dribble pour enchaîner avec un tir.

Qu’en est-il de la défense ? Il faudra encore avoir le jeu en main pour se rendre compte de son évolution. On nous promet en tout cas un nouveau système de repli défensif, des changements de direction plus dynamiques et bien sûr un système de contestation de tir une nouvelle fois revue.

Dans son premier volet sur le gameplay, 2K Sports a aussi glissé un mot sur l’évolution du gameplay de l’IA, qui se voudra plus fluide, moins stéréotypé, ce des deux côtés du terrain. Enfin, on pourra profiter d’un nouveau mode « Tuto 2K », pour apprendre à maîtriser toutes les fonctionnalités, des plus simples aux plus élaborées. Un petit plus qui peut sembler classique mais qui se veut ludique, avec des mini-jeux et exercices et autres scénarios d’entraînement qui aideront à se familiariser avec le jeu en apprenant correctement les bases, et plus si affinités…