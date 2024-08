On continue de découvrir les nouveautés de NBA 2K25 au fil des publications de 2K Sports. Après les améliorations concernant le gameplay et les premiers détails dévoilés sur l’histoire du mode « MyCareer », c’est désormais au tour du mode « MyGM » sur les consoles « New-Gen » d’être présenté.

Ce sera l’une des grandes nouveautés cette année, puisque le retour du mode « MyGM » est accompagné de son lot de mises à jour. Dans la prochaine version de NBA 2K, « MyGM » devient un mode RPG, à la « MyCareer », dans lequel vous incarnez bien plus concrètement le rôle de GM de votre franchise.

Dans les couloirs du « MyGM Building »…

Plusieurs profils initiaux sont sélectionnables, allant de l’ancien joueur, de l’ancien scout à l’expert en finance ou en négociations, et les caractéristiques techniques sont ensuite ajustables selon le style de management que vous désirez mettre en place (offensif, défensif, basé sur les stats, le physique, le business…). Plus vous gagnez en expérience, plus vous pourrez améliorer l’ensemble des attributs.

Au sein du front-office de votre franchise, le « MyGM Building », vous serez notamment amené à vous entretenir avec le propriétaire, avec qui il conviendra de définir les objectifs mais aussi de respecter les consignes. Si son souhait est de vous voir partir sur une reconstruction d’effectif, il faudra en tirer les conséquences en le renouvelant et en le rajeunissant. Les interactions de ce genre, avec des collègues, des joueurs ou des membres du staff seront courantes et vous permettront ainsi d’insuffler votre ligne directrice.

Le mode « MyEra » et la NBA Cup mis à jour

Dans la présentation du volet « MyNBA », 2KSports a confirmé la présence du mode « MyNBA Eras » qui permet de se replonger au cœur des plus grandes « dynasties » de l’histoire de la ligue (LeBron James, Kobe Bryant, Michael Jordan, Magic-Bird…). Introduit pour la première fois dans NBA2K23, son retour était une évidence alors que l’histoire du mode « My Career » de NBA 2K25 est axé autour des dynasties.

Une nouvelle « Era » a été ajoutée pour l’occasion, celle des Warriors, champions NBA en 2015, 2017, 2018 et 2022. Baptisée la «Steph Era », en hommage au meilleur shooteur de tous les temps, elle sera notamment l’occasion de revivre l’affrontement du trio Curry-Thompson-Durant aux Cavs de LeBron James et Kyrie Irving.

Un mot sur la NBA Cup pour terminer, qui a été mieux intégrée au reste du calendrier cette année en permettant notamment de générer les bons matchs correspondants aux modifications de calendrier liées aux résultats. De quoi se plonger un peu plus dans la quête de ce trophée encore tout récent, remporté par les Lakers lors de la première édition en décembre dernier.