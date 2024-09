Michael Kidd-Gilchrist poursuit son combat contre le bégaiement

« Je veux faire en sorte que l’orthophonie soit couverte par les assurances. » Ainsi s’exprimait Michael Kidd-Gilchrist en 2021 au moment du lancement de sa fondation « Change & Impact », visant à améliorer les accès aux services et ressources permettant de soigner le bégaiement.

Un trouble de l’élocution dont l’ex-joueur NBA est atteint, ce qui lui a valu d’être stigmatisé plus jeune. « Ceux qui ne connaissent pas le bégaiement peuvent penser que je suis bête ou stupide, mais cela n’a jamais été le cas. Mais si vous m’aviez demandé il y a quelques années si j’aurais fait ça, je vous aurais répondu que vous plaisantiez. Je manquais trop de confiance en moi », confie « MKG » à NBA.com.

Car quatre ans après le lancement de sa structure, son combat est toujours d’actualité et semble bien avancer sur le plan politique. Il travaille avec des élus locaux pour faire adopter une loi qui permettrait d’intégrer l’accès à l’orthophonie dans le cadre des régimes d’assurance maladie en tant que soins médicaux couverts.

Big Push‼️‼️ For Pennsylvania House Bill #2268 To support those who stutter. https://t.co/ssaqb2z4yJ

— Mike Kidd-Gilchrist (@MKG14) August 27, 2024