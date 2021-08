Michael Kidd-Gilchrist a lancé sa fondation pour aider les bègues

Tristement connu pour sa mécanique de shoot plus que douteuse et son niveau de jeu insuffisant pour un deuxième choix de Draft, Michael Kidd-Gilchrist s’investit dans la vie collective.

Bègue lui-même, l’ancien ailier des Hornets a créé « Change & Impact », une association pour améliorer les accès aux services et ressources permettant de soigner le bégaiement. « Je veux faire en sorte que l’orthophonie soit couverte par les assurances » explique MKG.

Donner confiance aux enfants

Un geste honorable mais pas si surprenant que cela venant du principal intéressé, réputé pour ses qualités humaines et sa générosité. « À la fin de la saison, il avait écrit un mot de remerciement à chaque membre du staff » rappelait ainsi un ancien assistant des Hornets. « J’ai toujours le mien. Il avait même acheté une carte cadeau pour l’occasion. C’est probablement la première et unique fois que ça m’est arrivé. »

Pour sa part, MKG se rappelle des moments difficiles vécus lors de sa scolarité à cause de ses problèmes d’élocution. « Quand vous avez 8, 9, 10 ans et que vous bégayez, vous ressentez une certaine solitude car personne d’autre ne bégayait. »

Il en a été la première victime mais ne renie pas pour autant sa nature. « Je ne sais pas quand ça a commencé me concernant. Mais ça fait partie de moi. Je ne me connais pas sans le bégaiement. »

Dans un pays où la sécurité sociale n’est pas la même qu’en France, Kidd-Gilchrist s’est entouré de spécialistes pour mener à bien son projet dont le professeur Kim Sabourin qui étudie à l’université de Temple en Pennsylvanie.

« Certaines assurances ne couvrent pas ce qu’on appelle les troubles de la communication » explique le professionnel avant de faire part de son expérience personnelle. « J’enseignais dans le privé, j’ai essayé de prendre une assurance et j’ai fini par faire faillite. Une fille a été autorisée par son assurance à 8 visites pour toute sa vie. Certains ont besoin parfois de diagnostics médicaux comme après différents accidents. »

Il suit des cours pour devenir orthophoniste

Des troubles qui s’observent également dans la sphère du sport professionnel. Joseph Donaher, qui est directeur du programme universitaire et de la recherche au centre de la communication de l’enfance de l’hôpital de Philadelphie, a déjà travaillé avec un joueur NBA. « C’est commun de voir des athlètes de haut niveau douter parce qu’ils bégaient. »

Sans dévoiler son nom, Donaher raconte que son ancien patient devenait anxieux après un bon match car il savait qu’il allait devoir passer en conférence de presse.

Si certains préfèrent se renfermer sur eux-mêmes, Michael Kidd-Gilchrist assume ses bégaiements et préfère intervenir auprès des jeunes pour leur donner confiance. « C’est important de voir des enfants s’exprimer malgré leurs bégaiements. On ne voit jamais de célébrités bégayer » remarque le professeur Sabourin pour The Tyler Morning Telegraph.

Et s’il assure « être pleinement engagé dans le basket », Kidd-Gilchrist suit également des cours en ligne dans le but de se reconvertir dans l’orthophonie. Histoire de jouer un plus grand rôle dans son projet.