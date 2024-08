Quand Damian Lillard inspire… Dani Olmo

Quand le milieu du basket inspire le monde du football, épisode X. On se rappelle encore de la célébration de Kylian Mbappé en mode « Stephen Curry » face à la Pologne lors de la Coupe du monde 2022, quelques mois après le quatrième titre de champion NBA du meneur des Warriors.

Cette fois, c’est le nouveau milieu de terrain du FC Barcelone Dani Olmo qui s’est inspiré de Damian Lillard pour fêter son premier but inscrit lors de son premier match avec les Blaugrana, avec la fameuse célébration « Dame Time », également reprise par Lamine Yamal.

Un clin d’œil de circonstance au regard du contexte alors que Dani Olmo a dû patienter de longues semaines avant de pouvoir disputer son premier match, le Barça ayant été soumis à une restriction de sa masse salariale l’obligeant d’abord à dégraisser son effectif avant de pouvoir l’aligner.

De plus, l’histoire de Dani Olmo est sans doute unique puisque le meneur de jeu a été formé à Barcelone, de 2007 à 2014, mais n’y avait jamais joué en pro. Lorsqu’il a inscrit son tout premier but à la 82e minute sur la pelouse du Rayo Vallecano mardi sous le maillot catalan, c’est donc tout naturellement qu’il a esquissé la célébration de Damian Lillard, comme pour dire : « Il était temps ! ».

« Ma célébration ? C’est comme Damian Lillard. C’est l’un de mes joueurs préférés », a-t-il confirmé après la rencontre.

Un clin d’oeil qui n’est pas passé inaperçu puisque les Bucks ont republié le geste de Dani Olmo sur leurs réseaux sociaux.

Dani Olmo pulled out the Dame Time celebration after scoring a goal in his @FCBarcelona debut. ⌚️ pic.twitter.com/UonHLqIlUO

— Milwaukee Bucks (@Bucks) August 28, 2024