Kylian Mbappé devient partenaire de la NBA

« Drafter Kylian Mbappé dans la famille NBA témoigne de l’attrait mondial du basket-ball NBA et de la convergence de la ligue, de la communauté mondiale du football et de la culture populaire », a déclaré George Aivazoglou, NBA Head of Fan Engagement and Direct-to-Consumer pour l’Europe et le Moyen-Orient. « Nous sommes impatients de travailler avec Kylian et l’équipe de Zebra Valley pour créer un contenu unique et captivant qui engagera et inspirera les fans du monde entier. »

Selon nos informations, Kylian Mbappé a aussi décidé d’investir dans la Basketball African League, au même titre que Barack Obama ou encore Joakim Noah.