A’ja Wilson fait tomber son propre record

Les trois matchs de la nuit ont été marqués par des records en WNBA. Caitlin Clark s’est illustrée en décrochant le record de passes sur une saison pour une rookie, Angel Reese est devenue la joueuse à atteindre le plus rapidement les 20 « double-double ». Pour sa part, A’ja Wilson a battu son propre record de matchs à 20 points et 10 rebonds sur une saison.

Dans un match marqué par la rencontre entre Becky Hammon et son ancienne coéquipière Dearica Hamby, A’ja Wilson s’est distinguée en compilant 34 points et 13 rebonds face aux Sparks. Il s’agit (déjà) de son 17e match avec au moins, 20 points et 10 rebonds, et du nouveau record en WNBA. La saison dernière, elle s’était arrêtée à 16 rencontres à 20 points et 10 rebonds.

La MVP 2020 et 2022 est par ailleurs devenue la première joueuse à réaliser un deuxième match à, au moins, 30 points, 10 rebonds et 5 interceptions. Le 30-10-5 est déjà un club très privé car avant son premier coup d’éclat en début de saison face aux Wings, seules Candace Parker (2014), Maya Moore (2014), Tamika Catchings (2002) et Brandy Reed (2000) l’avaient réalisé avant elle.

Une revanche

Sur le plan collectif, cette sortie face aux Sparks était surtout l’occasion de rectifier le tir pour les championnes en titre. Non seulement, les Aces sortaient d’une défaite face au Liberty après la reprise du championnat, mais en plus Wilson et sa bande restaient sur deux défaites face aux Sparks, cette saison.

Face à la performance de la MVP des Jeux olympiques, les Sparks n’ont jamais pu recoller à moins de 3 points des Aces qui l’ont emporté largement, 87-71.

« Nous avons pris beaucoup de choses sur nous lors de leurs victoires face à nous », estime-t-elle . « Il y a eu des matchs serrés, des prolongations… mais ce n’était pas nous. Cela n’aurait jamais dû se passer comme ça. Je pense donc que nous étions toutes très affamées en ce sens. »

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.