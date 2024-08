Becky Hammon nie fermement les accusations d’intimidation de Dearica Hamby

La nuit dernière, les Las Vegas Aces et les Los Angeles Sparks se rencontraient dans une affiche et il s’agissait de « retrouvailles » pour Becky Hammon et son ancienne joueuse Dearica Hamby. La rencontre intervient quelques jours seulement après que Dearica Hamby a lancé des poursuites envers son ancienne franchise et la WNBA en justice.

Pour rappel, Dearica Hamby affirme avoir subi des « intimidations » et de la « discrimination » de la part des Aces à l’annonce de sa deuxième grossesse, se concluant même sur un transfert. Dans sa plainte, la médaillé de bronze olympique en 3×3 reproche à la WNBA de ne pas avoir correctement enquêté sur l’affaire.

Au terme de cette enquête de la ligue, Becky Hammon avait été suspendue pour deux rencontres, et pourtant, elle s’est toujours défendue d’avoir provoqué le transfert de sa joueuse à cause de sa grossesse ou d’avoir fait pression sur cette dernière. Ce qu’elle a réitéré après la rencontre.

« Voici les faits », se défend Hammon. « Je suis en WNBA ou NBA depuis 25 ans maintenant. Je n’ai jamais eu de plainte des ressources humaines. Jamais, pas une seule fois. Je n’en ai toujours pas eu, en fait, parce que Dearica n’en a pas déposé. Elle n’a pas déposé de plainte auprès du syndicat des joueurs, elle n’a pas déposé de plainte auprès de la WNBA. Ce sont des faits. »

Un choix sportif ?

La coach des Aces a également rappelé qu’elle n’a jamais cherché à échanger Hamby. Ce sont plutôt les autres équipes de la ligue qui étaient intéressées par la « 6e joueuse de l’année ».

« Il est également avéré que personne n’a appelé pour l’échanger avant qu’Atlanta ne nous appelle en janvier 2023. C’est un fait. Donc… ça n’a tout simplement pas eu lieu, » poursuit l’ancienne assistante de Gregg Popovich. « Je suis désolé, l’intimidation ? Je lui ai parlé tous les jours. Si elle voulait s’entraîner, elle s’entraînait. Si elle ne le voulait pas, elle ne le faisait pas. J’ai fait preuve d’une attention excessive, en fait. Une attention excessive. »

Déjà l’année passée, Becky Hammon avançait que le transfert de Hamby vers les Sparks n’était motivé que par des raisons sportives et non pas à cause de sa grossesse. Les Aces avaient notamment récupéré Candace Parker dans cet échange.

« Nous avons pris la décision de transférer Hamby parce que nous pouvions obtenir trois joueuses pour son seul contrat. Je crois que la raison semble évidente, mais la grossesse de Hamby n’a jamais été un problème et n’a jamais été la raison pour laquelle elle a été échangée. Ce n’était tout simplement pas le cas. C’était une question de mathématiques et de business. C’est tout. Rien de personnel », expliquait-elle en mai 2023. « J’ai eu une excellente relation avec Hamby pendant tout ce temps, ce qui explique probablement pourquoi elle s’est sentie comme ça. C’est comme une trahison ».