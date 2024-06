Becky Hammon se défend d’avoir tenu des propos déplacés contre sa joueuse enceinte

La suspension de deux matchs infligée à Becky Hammon suite à l’enquête de la WNBA est très mal passée du côté de Las Vegas, qui disputera donc ses deux premiers matchs de saison régulière sans sa coach principale.

Ce sont les pressions infligées à Dearica Hamby lorsque celle-ci a annoncée être enceinte qui ont poussé la ligue à prendre cette sanction qui n’avait pas lieu d’être pour la principale intéressée.

« Je vais prendre ce petit coup et continuer à avancer », a déclaré Becky Hammon. « Nous sommes plus fortes que cela. Ce n’est pas ce que sont les Aces. Ce n’est pas qui je suis. Et donc, oui, tout le monde est déçu de la situation, mais au bout du compte, nous savons qui nous sommes et nous nous endormons tous les soirs en connaissant cette vérité ».

L’ancienne assistante des Spurs a confirmé avoir discuté avec Dearica Hamby de sa grossesse sans rentrer dans le détail.

« J’imagine qu’il faudrait demander l’interprétation de la ligue. Mais, oui, d’après ce que j’ai compris, c’est là que j’ai commis un faux pas, si vous voulez », a-t-elle ajouté, affirmant également qu’elle n’avait pas envoyé de messages ou d’emails malveillants à son ancienne joueuse sur ce sujet. « En fait, je n’ai pas vu que Dearica avait dit qu’elle avait reçu des textos méchants de notre part. Je pense que c’est complètement inventé par quelqu’un de l’extérieur qui ne sait pas ce qu’il en est ».

Le transfert de sa joueuse n’est pas liée à sa grossesse se défend Becky Hammon

La WNBA a pour sa part indiqué avoir fait son enquête en interrogeant pas moins de 33 personnes pour en venir à ses conclusions, et estimer que des questions « inappropriées » avaient été posées par la coach des Aces. De son côté, la franchise de Las Vegas a publié un communiqué de soutien à Becky Hammon.

« Les décisions de la WNBA concernant Becky Hammon sont incompatibles avec ce que nous savons et aimons d’elle. Becky est un être humain bienveillant qui noue des relations personnelles étroites avec ses joueuses », est-il écrit.

Pour conclure sur cet incident, Becky Hammon a avancé deux points, d’abord sur les raisons du choix de se séparer de Dearica Hamby, puis sur ce qui a pu pousser cette dernière à dénoncer les agissements de sa coach, avec qui elle était pourtant très proche.

« Nous avons pris la décision de transférer Hamby parce que nous pouvions obtenir trois joueuses pour son seul contrat. Je crois que la raison semble évidente, mais la grossesse de Hamby n’a jamais été un problème et n’a jamais été la raison pour laquelle elle a été échangée. Ce n’était tout simplement pas le cas. C’était une question de mathématiques et de business. C’est tout. Rien de personnel », a-t-elle expliqué. « J’ai eu une excellente relation avec Hamby pendant tout ce temps, ce qui explique probablement pourquoi elle s’est sentie comme ça. C’est comme une trahison ».

Le départ de Dearica Camby a par ailleurs permis aux Las Vegas Aces de recruter Candace Parker, deux fois MVP de la WNBA.