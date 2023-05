Becky Hammon suspendue deux rencontres pour ses propos sur une joueuse enceinte !

Becky Hammon, coach des Las Vegas Aces, a été suspendue deux matchs après une enquête sur des accusations de discrimination envers une joueuse enceinte. Son équipe perd également un premier tour de Draft 2025 pour avoir enfreint les règles de la WNBA sur les droits accordés aux joueuses.

La suspension de Becky Hammon intervient après que Dearica Hamby, draftée par la franchise en 2015, avait déclaré en janvier avoir été « intimidée » et « manipulée » par la franchise après être tombée enceinte de son deuxième enfant. Quelques semaines après sa prolongation de contrat de plusieurs années avec les Aces, elle avait annoncé l’heureux événement, et la direction avait décidé de l’échanger aux Los Angeles Sparks dans la foulée.

« Le fait d’être échangée fait partie du business. Être victime de mensonges, d’intimidations, de manipulations et de discriminations ne l’est pas. On s’est attaqué à ma personnalité et à mon éthique de travail » avait publié Dearica Hamby dans un message sur son compte Instagram en janvier. « On m’a promis des choses pour m’inciter à signer ma prolongation de contrat qui n’ont pas été suivies d’effet ».

Une image écornée

Alertée par ce message, la ligue a mené une enquête et entendu pas moins de 33 personnes. La WNBA a aussi épluché de nombreux SMS, courriels et autres documents écrits, et elle en a conclu que Becky Hammon avait tenu des propos déplacés envers Dearica Hamby par rapport à sa grossesse. Pour sa gestion de cette affaire, la franchise se voit également privée d’un premier tour de Draft en 2025.

Des sanctions qui ternissent considérablement l’image du champion en titre, mais aussi de Becky Hammon, meilleure coach de l’année.

« Les Aces n’ont pas respecté les règles et règlements de la ligue et ont été sanctionnés en conséquence. Nous sommes également déçus par la violation de nos politiques en matière de respect sur le lieu de travail et nous restons déterminés à faire en sorte qu’une formation renforcée soit dispensée et que les normes soient respectées dans toutes les équipes de la WNBA » a déclaré Cathy Engelbert, patronne de la WNBA, dans un communiqué.