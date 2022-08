Becky Hammon, élue « Coach Of The Year » !

Après avoir postulé à de nombreux postes en NBA, sans jamais être retenue, Becky Hammon avait finalement décidé de partir en WNBA pour devenir « head coach » des Aces de Las Vegas. L’ancienne assistant de Gregg Popovich a bien fait puisqu’elle vient de remporter le trophée de « Coach Of The Year » avec 27 voix sur 56. Elle devance Tanisha Wright du Dream d’Atlanta et James Wade du Sky de Chicago.

Avec Hammon, les Aces ont terminé la saison régulière avec 26 victoires en 36 matches, et elles défieront le Seattke Storm en demi-finale des playoffs à partir de dimanche. Dès son arrivée, Hammon a imposé ses idées avec du rythme, la recherche de l’espace, et aussi beaucoup de 3-points. Un jeu totalement à l’opposée de ce que proposait Bill Laimbeer son prédécesseur.

Au passage, elle devient la première ancienne joueuse à remporter ce trophée dès sa première saison sur un banc.