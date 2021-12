WNBA : Becky Hammon devrait être la prochaine coach des Las Vegas Aces

Il y a quelques jours, on apprenait que Becky Hammon était courtisée par deux clubs de WNBA, le New York Liberty et les Las Vegas Aces, qui voulaient en faire leur prochaine « head coach ».

Finalement, The Athletic explique que c’est la franchise du Nevada qui semble avoir été la plus convaincante.

Car même si ce n’est pas officiellement signé, l’assistante de Gregg Popovich depuis 2014 devrait en effet prendre la suite de Bill Laimbeer à la tête des Las Vegas Aces, moyennant un contrat de cinq ans qui ferait d’elle la coach le mieux payée de la ligue féminine de basket. Elle devrait néanmoins finir la saison actuelle avec les Spurs.

À 44 ans, c’est un retour aux sources pour Becky Hammon, six fois All-Star en WNBA (2003, 2005–2007, 2009, 2011) et qui y avait surtout brillé aux San Antonio Stars, devenus… les Las Vegas Aces en 2018.

Une belle opportunité pour l’assistante de Pop, alors que les Las Vegas Aces ont fini à la 2e place de la saison régulière de la dernière saison WNBA, s’inclinant seulement en finale de conférence face au Phoenix Mercury.