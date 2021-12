WNBA : Becky Hammon courtisée par le New York Liberty et les Las Vegas Aces

Becky Hammon se rêve en première femme « head coach » en NBA mais ce plafond de verre semble pour l’instant difficile à briser, et l’assistante de Gregg Popovich pourrait donc finalement se tourner vers la WNBA.

Selon ESPN et The Athletic, le New York Liberty et les Las Vegas Aces sont ainsi intéressées par ses services.

Et l’ancienne légende de la ligue féminine, six fois All-Star en WNBA (2003, 2005–2007, 2009, 2011), serait également intéressée par les deux postes, au sein de deux franchises qu’elle connait d’ailleurs très bien.

Becky Hammon a ainsi commencé sa carrière professionnelle au New York Liberty, de 1999 à 2006, mais elle avait surtout brillé en WNBA avec les San Antonio Stars, entre 2007 et 2014. Une franchise qui avait ensuite été vendue à MGM Resorts International en 2017, devenant les Las Vegas Aces dans la foulée, en s’installant dans le Nevada.

Pour l’instant, le New York Liberty n’a pas d’entraîneur depuis le départ de Walt Hopkins alors que c’est Bill Laimbeer qui dirige les Las Vegas Aces, mais il pourrait devenir dirigeant en cas d’arrivée de Becky Hammon.

Cette dernière est assistante de Gregg Popovich depuis 2014, suite à sa retraite des parquets WNBA.