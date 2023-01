On avait quitté une Candace Parker encore héroïque malgré la défaite en cinq manches de son équipe du Chicago Sky face au Connecticut Sun en demi-finale des derniers playoffs.

À 36 ans, elle n’a toujours pas abandonné son objectif de remporter un troisième titre de championne WNBA en carrière, une mission qu’elle tentera de remplir sous les couleurs des Las Vegas Aces, championnes WNBA en titre.

Free agent, Candace Parker a brillé pendant plus de dix ans sous les couleurs des Los Angeles Sparks (2008-2020), et elle a annoncé la nouvelle via ses réseaux sociaux. Elle voulait à la fois être proche de chez elle, et viser le titre. Las Vegas est pour cela la situation idéale.

« Passée par la free agency cette fois-ci, je pensais bien sûr à l’endroit où je pouvais viser mon troisième titre, mais les mots maison et famille revenaient sans cesse… Je dois être là pour ma fille, pour mon fils, pour ma femme. Je ne peux pas être sans eux pendant une partie de la saison lorsque Lailaa est en classe et manquer ses matchs de volley-ball ou ses bals d’école simplement à cause de la distance. Lailaa commence le lycée en août et je dois être là pour elle, tout comme elle a été là pour moi. Après avoir évalué la situation avec ma famille, nous avons décidé que les Las Vegas Aces sont la bonne franchise pour nous à ce stade de notre vie ».

Candace Parker retrouvera notamment Chelsea Gray, son ancienne coéquipière aux Sparks, MVP des dernières Finals avec Las Vegas, qui sera plus que jamais candidat à sa propre succession en 2023.