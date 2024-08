Médaillée olympique, Dearica Hamby poursuit la WNBA et les Aces en justice

C’est une histoire qui avait déjà coûté une suspension de deux matchs à Becky Hammon et le premier tour de Draft de 2025 aux Aces. Mais la joueuse Dearica Hamby a décidé d’aller plus loin en lançant des poursuites judiciaires contre la ligue et son ancienne franchise.

Médaillée olympique avec les Etats-Unis en basket 3×3, l’ancienne joueuse des Aces affirme qu’elle a subi des « intimidations » et de la « discrimination » de la part de sa franchise, avec pour conclusion son transfert aux Sparks en janvier 2023, lorsqu’elle avait annoncé être enceinte d’un deuxième enfant.

Par ailleurs, Dearica Hamby reproche à la WNBA de ne pas avoir correctement enquêté sur cette affaire. La joueuse estime avoir beaucoup perdu sur le plan financier, et elle réclame des dommages-intérêts compensatoires, mais aussi punitifs envers les deux entités.

Une enquête insuffisante de la WNBA ?

Avant de sanctionner les Aces, la WNBA avait interrogé 33 personnes et étudié plusieurs SMS, emails ou divers documents pour statuer sur la suspension de Becky Hammon, en mai 2023. L’ancienne « 6e joueuse de l’année » reproche à la ligue de ne pas avoir interrogé des coéquipières aux Aces et d’avoir infligé une sanction trop légère à son entraineuse et à la franchise lors de cette investigation.

Ainsi, Hamby avait monté un dossier auprès de l’agence pour l’égalité de l’emploi (Equal Employment Opportunity Commission, « EEOC ») en septembre dernier et a été notifiée en mai de son autorisation de déposer une plainte.

« La EEOC a donné l’autorisation de poursuites à la demande de notre cliente car nous voulons passer à autre chose avec ce litige, » a déclaré un représentant de la joueuse. « La EEOC n’a pas fait de constatation concernant les faits et a autorisé une enquête qui pourrait durer un an ou deux de plus. «

Dans le dossier de plainte, Dearica Hamby révèle avoir eu connaissance de sa grossesse à la mi-juillet et en aurait informé sa coach et sa franchise début août. Elle y dénonce également le mécontentement de la franchise à ce sujet et plusieurs incidents à la fin de la saison 2022. Par exemple, on apprend que Hamby ne pouvait plus utiliser le logement de la franchise ou encore que l’école de sa fille n’était plus payée. Hamby reproche également à Becky Hammon d’avoir remis en cause son implication dans l’équipe et qu’elle lui ait demandé si cette grossesse était programmée.

Ce sont des allégations contre lesquelles Becky Hammon et les Aces se sont toujours défendus. Y compris pour l’échange qui n’avait que des motivations sportives.