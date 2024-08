Le New York Liberty décroche déjà sa place en playoffs

Breanna Stewart et Sabrina Ionescu, qui ont remporté les Jeux olympiques (de justesse et de quelques centimètres) face à la France dimanche dernier, n’ont pas mis longtemps à reprendre leurs bonnes habitudes en WNBA, avec le New York Liberty. En battant les Aces de Las Vegas (79-67), les deux championnes et leur équipe ont enregistré une 23e victoire en 27 matches pour valider leur place en playoffs.

Le New York Liberty est la première équipe à se qualifier, alors qu’il reste tout de même encore un mois de saison régulière. Les victoires s’enchaînent donc, même en changeant de compétition et de continent.

« Je suis très heureuse d’être de retour dans l’équipe », commente Breanna Stewart. « On a fait notre boulot. On a gagné la médaille d’or, fait quelque chose de spécial. La seconde partie de saison est très importante. Pas d’excuses : tout le monde se fiche de savoir qu’on a fait les Jeux, qu’on a rejoué quatre jours après avec un décalage horaire. Même si, en y pensant, c’est fou. »

Autres membres de Team USA, mais pour Las Vegas, A’ja Wilson a encore fait un gros match avec 24 points, 11 rebonds, 3 interceptions et 3 contres, quand Kelsey Plum a été dans le dur avec 13 points à 5/13 au shoot. Breanna Stewart et Sabrina Ionescu ont elles compilé 41 points et 13 rebonds.

« Je pense qu’on expérimente chacune le décalage horaire et de la fatigue », poursuit Stewart en pensant aussi à sa coach, Sandy Brondello, qui a coaché l’Australie à Paris lors des Jeux. « Mais on s’est assuré de donner le ton. Nos coéquipières ont vraiment bossé dur pendant qu’on n’était pas là. On a de grandes choses à faire. »