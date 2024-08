Caitlin Clark efface un record vieux de 26 ans !

Comme Angel Reese, Caitlin Clark inscrit déjà son nom dans les livres d’histoire de la WNBA, et cette nuit, dans la victoire du Fever face au Storm, l’arrière All-Star s’est emparé du record de passes sur une saison pour une rookie. Avec 232 passes depuis le début de saison, Clark efface des tablettes les 224 passes de Ticha Penicheiro. C’était en 1998 et Clark n’était pas encore née !

« Quand on voit ses highlights, on constate qu’elle était clairement une meilleure passeuse que moi » a reconnu Clark. « Elle avait davantage de flair pour le jeu. Elle se retournait et faisait des passes folles. Personnellement, je me contente de courir en transition, de lancer la balle et d’espérer que tout se passe bien. »

Le record absolu dans son viseur

Très respectueuse et très modeste, la rookie est la meilleure passeuse du championnat avec ses 8.3 passes de moyenne, et sous son impulsion, le Fever est en passe de retrouver les playoffs pour la première fois depuis 2016. Il ne lui aura fallu que 28 matches pour battre le record de Penicheiro et il lui reste 12 matches pour le porter à des hauteurs exceptionnelles. Douze matches qui pourraient lui permettre aussi de battre le record de passes sur une saison, détenue par Alyssa Thomas (Sun), avec 316 passes.

« Si on m’avait dit que j’allais dominer la ligue à la passe dès ma saison rookie, je vous aurais sans doute traité de menteurs… » poursuit-elle. « Mais c’est quelque chose qui me tient vraiment à coeur. Je veux d’abord et avant tout aider mes coéquipières, car c’est ce qui permet à l’équipe d’être la plus performante. Je suis toujours à la recherche de mes partenaires en transition, c’est là que j’ai tendance à m’épanouir le plus. »

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.