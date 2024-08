Angel Reese devient la joueuse la plus rapide à atteindre les 20 « double-double »

Certes, le Sky a perdu (86-68) une deuxième fois en moins d’une semaine face au Mercury, mais l’équipe WNBA de Chicago peut tout de même se réjouir d’une nouvelle performance satisfaisante d’Angel Reese , auteur d’un énième « double-double » .

La septième choix de la Draft 2024 s’est illustrée par un match à 19 points et 20 rebonds face à Diana Taurasi et sa bande. Il s’agit de son 20e »double-double » après seulement 27 rencontres disputées en carrière. C’est bien simple, personne n’a jamais fait mieux pour atteindre cette barre symbolique.

Si le Sky s’était déjà lourdement incliné lors du premier match (85-65), Angel Reese a tout de même progressé dans sa production individuelle. Elle est passée de 11 points à 4/14 aux tirs et 15 rebonds à 19 points à 8/16 aux tirs et 20 rebonds montrant sa capacité à s’adapter face à des adversaires du calibre de Diana Taurasi ou Brittney Griner.

De nombreux records en vue

Concurrent numéro 1 de Caitlin Clark pour le trophée de Rookie Of The Year, Angel Reese est bien partie pour rafler tous les records de « double-double » après sa série historique de 15 matchs consécutifs. La joueuse du Sky pourrait notamment avoir dans son viseur le record de « double-double » sur une saison de sa franchise. Elle est actuellement à deux unités du record de Sylvia Fowles en 2011 et du record de « double-double » d’une rookie détenue depuis 2010 par Tina Charles.

Puisqu’il reste 13 matchs de saison régulière, Angel Reese pourrait même viser le record de « double-double » sur une saison de Alyssa Thomas. La joueuse du Sun en avait réalisé 28 la saison passée.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.