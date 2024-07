Fin de série pour Angel Reese

Le record de « double-double » d’affilée d’Angel Reese a pris fin cette nuit dans la « revanche » contre le Liberty. Cette fois, la rencontre avait lieu à Chicago, et le Sky s’est à nouveau incliné (81-67) face aux coéquipières de Sabrina Ionescu. La rookie a dû se contenter de 8 points et 16 rebonds, et elle s’arrête donc à 15 « double-double » de suite. C’est un record absolu en WNBA, et Reese a craqué en deuxième mi-temps avec un affreux 0 sur 5 aux tirs.

En face, le Liberty a tout fait pour l’empêcher de décrocher ce 16e « double-double », au point de défendre à quatre sur elle lors de la dernière possession ! « Gagner est le plus important pour moi » avait prévenu l’intérieure du Sky. « Je fais du super boulot, je fais en sorte d’être régulière et j’ai déjà battu le record. Donc je veux simplement rester moi-même, et faire le maximum pour répondre aux besoins de mes partenaires. »

All-Star, comme sa rivale Caitlin Clark, Reese est désormais considérée comme la favorite pour le trophée de Rookie Of The Year. Mais l’intéressée ne veut pas en entendre parler. « Je ne pense pas au trophée de rookie de l’année », promet-elle. « Il est évident que je suis ici pour gagner. Je veux aller en playoffs, aller le plus loin possible. Chicago mérite quelque chose de grand. Pouvoir revenir à Chicago où Candace Parker a joué et où je bats des records… Je ne veux pas être distinguée à moins d’être une gagneuse, et pouvoir ramener ce titre à Chicago est quelque chose que j’attends avec impatience ».

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.