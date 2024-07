Un triple-double historique pour Caitlin Clark face au Liberty

Ce n’était qu’une question de temps avant que Caitlin Clark n’enregistre un triple-double. Et après s’en être approchée plusieurs fois, la rookie du Indiana Fever a ainsi réussi cette perf statistique face au New York Liberty.

C’est à sept minutes de la fin du match, en captant son 10e rebond, que la meilleure marqueuse de l’histoire de la NCAA a ainsi compilé plus de 10 points, 10 passes et 10 rebonds. De quoi faire lever le Gainbridge Fieldhouse alors qu’elle devenait la première rookie de l’histoire de la WNBA à réussir cet exploit.

Mais plus important encore, cela n’a pas arrêté Caitlin Clark et le Fever qui, menées à ce moment du match, sont parvenues à renverser le cours de la rencontre pour l’emporter (83-78) !

« Je suis très fière de pouvoir faire beaucoup de choses différentes pour cette équipe »

« Je suis juste contente qu’on ait gagné » a ainsi réagi la meneuse de jeu d’Indiana. « Je suis très fière de pouvoir faire beaucoup de choses différentes pour cette équipe. Je pense que nous sommes à notre meilleur niveau quand je peux récupérer le rebond et qu’on peut jouer vite, pour que je trouve mes coéquipières dans de bonnes positions. »

Derrière le triple-double de Caitlin Clark (19 points à 7/17 au tir, 13 passes, 12 rebonds), le Fever est ainsi revenu d’un déficit de 11 points dans le dernier quart-temps, finissant le match sur un 28-12 !

Pour Indiana (9-13), cette victoire face à la meilleure équipe (17-4) du début de saison WNBA est précieuse.

« On pratique vraiment du bon basket, on joue mieux ensemble » conclut Caitlin Clark. « Mais je pense que la principale différence pour nous, c’est que lorsque les adversaires font des run, on n’explose pas. »

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.