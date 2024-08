Breanna Stewart et le Liberty en forme olympique !

Cinq jours après avoir remporté l’or face à l’Equipe de France, Breanna Stewart (Liberty) et les olympiennes sont de retour en WNBA. La compétition était en stand-by depuis le 18 juillet, le temps d’un All-Star break et d’une courte préparation au tournoi olympique pour Team USA.

Le championnat a donc repris ses droits et trois matchs avaient lieu la nuit dernière et ce n’est pas moins de six joueuses de la sélection américaine qui étaient en tenue.

Les olympiennes du New York Liberty, la shooteuse Sabrina Ionescu et sa coéquipière Breanna Stewart n’ont pas flanché après les Jeux. Elles ont largement remporté la rencontre face aux Sparks, 103-68, en inscrivant 18 et 27 points en seulement 23 et 20 minutes de jeu, respectivement. Avec cette victoire, le Liberty signe même un nouveau record dans la ligue : c’est la première équipe sur une saison à remporter trois rencontres par, au moins, 35 points d’écart.

Pas de signe de relâchement après les J.O

Les joueuses du Mercury étaient aussi en forme olympique, à l’image des 29 points de Kahleah Copper, des 23 points de Brittney Griner et des 11 points de Diana Taurasi dans la large victoire (85-65) face au Sky de Angel Reese (11 points et 15 rebonds).

Enfin, toutes les joueuses de Team USA ont gagné jeudi soir puisque les Lynx de Napheesa Collier se sont aussi imposés contre les Washington Mystics, 79-68. La récente médaillée d’or termine meilleure marqueuse de son équipe et signe, au passage, un beau double-double avec 17 points et 12 rebonds.