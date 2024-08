Cameron Houindo, le prometteur MVP de l’Eurobasket U16

Quel bel été pour le basket français ! Après les performances réussies et les médailles d’argent aux Jeux olympiques de Paris, chez les hommes comme chez les femmes ou encore en 3×3 masculin, ce sont les petits jeunes qui prennent la suite. Notamment Cameron Houindo et sa bande.

Samedi, l’intérieur tricolore et ses coéquipiers ont remporté l’Eurobasket U16 en battant l’Espagne en finale. Cameron Houindo (2m01, 16 ans) a compilé 20 points et 11 rebonds dans cette rencontre, puis il a récolté les honneurs d’un trophée de MVP de la compétition.

Puissance et qualités athlétiques

Invaincu avec les Bleus et présent à la Coupe du monde U17, Houindo affiche un incroyable combiné de puissance et de qualités athlétiques, qui rappelle Tariq Abdul-Wahad ou Guerschon Yabulese plus près de nous. Avec 13.9 points, 7.9 rebonds et 2.1 contres de moyenne durant ce tournoi, il s’assure aussi une place dans le cinq majeur de l’Eurobasket U16, avec son compatriote Louka Letailleur (7 points et 6 rebonds en finale) qui affiche des moyennes de 10 points et 6.3 rebonds.

Les trois autres joueurs qui composent ce cinq ? Le Serbe Andrej Bjelic, avec ses 18.4 points de moyenne ; le Grec Chrysostomos Chatzilamprou, 17.9 points par match ; enfin l’Espagnol Marcos Zurita, meilleur marqueur de la finale avec ses 21 unités, qui a tourné à 16.4 points de moyenne.