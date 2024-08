Eurobasket U16 | La France sur le toit de l’Europe !

Ils l’ont fait ! Les Bleuets de Nicolas Absalon ont brillamment succédé à la troisième place décrochée l’an dernier à l’Euro U16 en tombant le tenant du titre espagnol en finale ce samedi soir. Les Français ont dominé les débats au cours d’un match géré du début à la fin face à une formation trop maladroite. C’est le premier titre européen en U16 pour la France depuis 2017, lorsque les Français étaient emmenés par Killian Hayes et Théo Maledon.

Dès la fin du premier acte, le 3-points d’Aaron Towo-Nansi, les paniers de Louka Letailleur et Kenny Courset puis le nouveau 3-points de Nateo Gabriel des Bordes ont permis aux tricolores de virer à +11. Ils ont ensuite maintenu l’écart avec sérénité, s’en remettant à la paire Mahop-Houindo pour préserver 9 longueurs d’écart à la pause (45-36). Le 10-0 passé par l’Espagne au retour des vestiaires grâce aux 3-points de Gerard Fernandez et Javier Viguer n’a pas déstabilisé l’Equipe de France (50-46), qui a une nouvelle fois relancé la machine avec l’aide du tandem Mahop-Houindo (59-50). L’Espagne a à peine eu le temps d’y croire puisque le 3-points de Nateo Gabriel des Bordes et les lay-ups d’Aaron Towo-Nansi et Mehdi Chaouad ont rapidement permis d’enfoncer le clou (70-54).

Cameron Houindo MVP

Ouvert dans le corner, c’est le Choletais Aaron Towo-Nansi qui a porté le coup fatal en inscrivant son quatrième panier à 3-points de la soirée à trois minutes du terme (76-62), avant de servir Cameron Houindo sous le cercle pour le dunk de la victoire. Vainqueurs 82-70, les U16 tricolores confirment une fois de plus la bonne tenue du basket français chez les jeunes sur la scène internationale. Formé au Pôle France, Cameron Houindo a été élu MVP du tournoi avec 13.9 points et 7.9 rebonds en moyenne, tandis que Louka Letailleur fait partie du cinq majeur à ses côtés. Le Grec Chrysostomos Chatzilamprou, le Serbe Andrej Bjelic et l’Espagnol Marcos Zurita complète le cinq de l’Euro U16 2024.

Une bonne nouvelle de plus après les nouveaux titres de champion d’Europe U20 ramenés il y a près d’un mois chez les garçons et les filles.