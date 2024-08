EuroBasket U16 | La France défiera l’Espagne en finale

Troisième de l’Eurobasket U16 l’été dernier à la tête d’une magnifique génération, le sélectionneur de l’Equipe de France Nicolas Absalon va cette fois avoir l’occasion de décrocher l’or en finale de l’Eurobasket U16 2024 organisé à Héraklion (Grèce) face à l’Espagne ce samedi.

Après avoir dominé les débats en phase de groupes, en huitième de finale face à la Croatie (90-59) puis la Lettonie en quarts de finale (66-41), les Bleuets ont dû se défaire des Serbes hier pour atteindre la finale. Vainqueurs 67-60, les Bleuets ont remarquablement tenu sur la durée, dans l’engagement et l’intensité, en répondant à chaque fois aux assauts adverses. Il a notamment fallu les 3-points de Aaron Towo-Nansi et Louka Letailleur pour répondre aux flèches d’Aleksandar Krunic et Vuk Danilovic qui avaient ramené l’écart à trois petits points (58-55), puis celui de Karl-Randell Kouame-Zeze afin de reprendre une avance solide à l’approche du « money-time » (64-55). C’est ensuite grâce au 6e contre de l’intérieur du Pôle France Cameron Houindo (15 points, 9 rebonds) que les Français ont pu valider leur succès pour de bon.

La finale France – Espagne à 20h00

Emmenés par le trio Towo-Nansi-Letailleur-Houindo, les protégés de Nicolas Absalon vont à présent devoir défier l’Espagne en finale, qui a pour sa part sorti la Grèce, pays-hôte (77-71), notamment grâce aux 20 points de Javier Viguer et aux 17 de Marcos Zurita. La finale s’annonce indécise mais l’Espagne s’avancera avec le costume de favori, après avoir déjà remporté l’Euro U16 l’an dernier. Qu’en sera-t-il ce samedi ? Réponse ce soir à partir de 20h.