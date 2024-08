Rudy Fernandez fait ses adieux avec une vidéo émouvante

C’était su de tous et les mots d’amour de son sélectionneur Sergio Scariolo, après son dernier match aux Jeux olympiques, avaient officieusement confirmé les choses. C’est désormais acté. Rudy Fernandez a officialisé sa retraite, via un court message et une vidéo sur X/Twitter.

« Cette vidéo marque la fin d’un voyage incroyable, un voyage que je n’aurais jamais cru vivre jusqu’à l’âge de 39 ans en tant que joueur professionnel de basket », écrit-il. « Je me retire avec le sentiment d’avoir été un joueur impliqué dans chaque équipe ou club où j’ai joué. Je n’ai jamais rêvé de voler si vite, si haut et de rivaliser face à celui qui était devant moi mais je dois maintenant construire un nouveau chemin et être plus que jamais avec ma famille. Mais je continuerai de profiter de ce merveilleux sport, pour toujours. Merci à tous d’avoir volé à mes côtés. »

Une légende du basket européen

Rudy Fernandez restera une légende de son sport en Europe. Il est le joueur le plus capé du basket ibérique (266 matches), a disputé six fois les Jeux olympiques (un record) et remporté deux titres de champions du monde (2006 et 2019), quatre de champion d’Europe (2009, 2011, 2015 et 2022) et deux médailles d’argent olympiques (2008 et 2012).

Sans oublier, en club, sept titres de champion d’Espagne et trois Euroleague avec le Real Madrid. Ainsi qu’un passage de quatre saisons en NBA, entre 2008 et 2012, pour 249 matches joués à Portland et Denver et 9.1 points de moyenne.

Con este video termina un viaje increíble, un viaje que ni mucho menos pensaba vivir hasta los 39 años como jugador profesional de BALONCESTO.

Me RETIRO con la sensación de haber sido un jugador comprometido con cada equipo o club en el que he estado.

Nunca soñé con volar tan… pic.twitter.com/iDcQLhUJOt — Rudy Fernandez (@rudy5fernandez) August 16, 2024

Rudy Fernandez Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2008-09 POR 78 26 42.5 39.9 83.9 0.6 2.1 2.7 2.0 1.4 0.9 1.1 0.2 10.5 2009-10 POR 62 23 37.8 36.8 86.7 0.6 2.1 2.7 2.1 1.4 1.0 1.2 0.2 8.1 2010-11 POR 78 23 37.0 32.1 86.3 0.5 1.7 2.2 2.5 1.7 1.1 1.1 0.2 8.6 2011-12 DEN 31 23 44.0 32.8 69.8 0.3 1.8 2.1 2.4 1.2 1.0 1.3 0.1 8.7 Total 249 24 39.9 36.0 84.0 0.5 1.9 2.4 2.2 1.5 1.0 1.2 0.2 9.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.