Le Paris Basketball touche le gros Lô

Un champion du monde à Paris ! Après avoir signé un champion NBA comme entraîneur avec Tiago Splitter, et conservé Nadir Hifi et TJ Ford, le Paris Basketball annonce la signature de Maodo Lô, champion du monde en 2023 avec l’Allemagne. Agé de 31 ans, le coéquipier de Dennis Schroder et des frères Wagner arrive de l’Olimpia Milan, et il sera parfait pour épauler le duo Ford-Hifi à l’arrière.

Même s’il a peu joué aux Jeux olympiques, Lô est un arrière d’expérience, et partout où il passe il gagne ! Champion d’Allemagne en 2017, 2019, 2021 et 2022, il a remporté le titre de champion d’Italie la saison passée. C’est un habitué de l’Euroleague, une compétition que le club parisien va découvrir pour la première fois.

« Maodo est un meneur de jeu très complet, avec une grande intelligence et une expérience importante en EuroLeague » a réagi Amary Sy, le directeur sportif. « Il est capable d’accélérer le jeu comme gérer le tempo d’un match à très haut niveau. Comme le reste du groupe, il a un superbe état d’esprit avec un sens du collectif. Mais il sait aussi prendre ses responsabilités quand il le faut. »