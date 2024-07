Tiago Splitter, nouveau coach du Paris Basketball

Tuomas Iisalo parti aux Grizzlies, pour devenir assistant de Taylor Jenkins, le Paris Basketball avait dès lors besoin de choisir un nouvel entraîneur. Et d’après BeBasket, le club a trouvé l’heureux élu : Tiago Splitter. Une information confirmée dans la soirée par le club parisien.

Le Brésilien de 39 ans sera donc le nouvel entraîneur de l’équipe finaliste de Betclic Elite, qui a en plus remporté la Leaders Cup et l’Eurocoupe. C’est une étape de plus dans sa récente carrière de coach.

https://x.com/ParisBasketball/status/1812904099807175049

Après celle de joueur (d’abord en Espagne, puis en NBA où il fut surtout champion en 2014 avec San Antonio), terminée en 2017, Tiago Splitter a pris la direction des bancs depuis quelques années.

Il fut chargé du développement des joueurs à Brooklyn pendant trois ans, avant de rejoindre Houston en 2023 pour assister Ime Udoka. Dans le Texas, il a notamment travaillé avec Alperen Sengun.

« Il m’aide énormément. J’ai amélioré ma main gauche grâce à lui, car on travaille ensemble. C’est quelqu’un qui a de l’expérience, qui a été champion, qui m’apprend beaucoup de choses sur la mentalité à avoir, sur les matches et sur des choses à savoir en-dehors des matches », racontait d’ailleurs le Turc en novembre dernier.