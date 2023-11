Alperen Sengun et son maître Splitter

Les Rockets sont actuellement sur une série de six victoires de suite et cette bonne passe s’explique en partie par les performances d’Alperen Sengun. Ce dernier est sûrement le meilleur joueur de ce début de saison à Houston, avec ses 19.4 points, 8.2 rebonds et 6 passes de moyenne.

Il poursuit ainsi sa progression mais précise que, cette saison, il y a néanmoins du changement avec l’arrivée de Tiago Splitter sur le banc des Rockets. L’ancien joueur de San Antonio, après trois années à Brooklyn, assiste désormais Ime Udoka dans le Texas.

« Il m’aide énormément. J’ai amélioré ma main gauche grâce à lui, car on travaille ensemble », raconte le Turc pour Locked On Rockets. « C’est quelqu’un qui a de l’expérience, qui a été champion, qui m’apprend beaucoup de choses sur la mentalité à avoir, sur les matches et sur des choses à savoir en-dehors des matches. On a un accord : il m’apprend toutes ces choses et je lui apprends des actions poste bas. »

Un shoot à la Dirk dans sa panoplie

Autre influence, plus lointaine et moins direct, d’Alperen Sengun : Dirk Nowitzki. On l’a vu contre Nikola Jokic et les Nuggets dégainer à mi-distance sur une jambe, comme le faisait l’Allemand.

« Bien évidemment que c’est un peu son shoot, il l’a apporté à la NBA », concède-t-il. « J’ai bossé tout l’été sur ce tir, sur les fadeaway, les tirs à mi-distance. Je n’ai pas utilisé ce shoot pendant la présaison, mais contre Orlando, c’est venu naturellement. Je me sens à l’aise. Il faut ajouter une nouveauté à son jeu chaque saison. J’attaque bien et quand je dribble, je peux devenir dangereux. Quand on me donne de l’espace, je peux user de ce tir. Je suis très dangereux avec et c’est difficile de défendre contre ça. »

Depuis le début de saison, il est d’ailleurs particulièrement létal à ces distances. Entre trois et cinq mètres du cercle, il shoote à 60% de réussite, et entre cinq mètres et la ligne à 3-pts, il atteint carrément les 78% !

« Ime Udoka me dit tout le temps de shooter si je suis ouvert, il me donne toujours confiance », raconte Alperen Sengun. « Donc je ne fais plus de feinte, si je suis vraiment ouvert, alors j’envoie. »

Alperen Sengun Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 HOU 72 21 47.4 24.8 71.1 1.9 3.5 5.5 2.6 3.0 0.8 2.0 0.9 9.6 2022-23 HOU 75 29 55.3 33.3 71.5 3.2 5.8 9.0 3.9 3.4 0.9 2.6 0.9 14.8 2023-24 HOU 10 32 58.0 28.6 63.4 2.5 5.7 8.2 5.8 2.9 1.0 2.5 0.4 19.8 Total 157 25 52.8 27.7 70.8 2.6 4.8 7.3 3.4 3.2 0.9 2.3 0.9 12.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.