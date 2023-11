Alperen Sengun encore adoubé par Nikola Jokic

Avec 36 points, 21 rebonds et 11 passes, Nikola Jokic a réalisé une énorme performance à Houston. Mais il a perdu et n’est pas le seul à avoir brillé puisque son adversaire direct, Alperen Sengun, a lui aussi fait un bon match.

Non seulement le Turc a dû s’occuper du Serbe tout seul, les Rockets refusant de faire des prises à deux, mais il a également profité des espaces laissés en attaque pour compiler 23 points à 9/18 au shoot, 8 rebonds, 5 passes et 2 contres, dont un sur le MVP des Finals 2023.

« On sait qu’on est une bonne équipe mais on joue de la même manière chaque match », souligne le Turc pour le Houston Chronicle. « On se bat, on défend fort. On fait les efforts à chaque fois et ça nous permet de gagner à chaque fois. »

Un « mini-Jokic » face au grand Jokic

Alperen Sengun n’a pas totalement eu à forcer pour marquer ses points. Le pivot des Nuggets ne lui a pas mené la vie dure, puisqu’il était souvent assez loin de lui. Il l’a donc fait payer, dans un style à la Jokic, récemment souligné par son coach, avec plusieurs tirs extérieurs pris sur une jambe.

Une bonne performance de plus pour le pivot de Houston, qui tourne à 19.4 points à 60% de réussite au shoot, 8.2 rebonds et 6 passes de moyenne depuis le début de saison.

« Je trouve que c’est une bonne chose qu’ils s’appuient un peu plus sur lui », estime Nikola Jokic, en parlant de son adversaire du soir. « Ce sera bénéfique pour toute la franchise. Il est altruiste, il joue pour l’équipe, il veut faire des passes. Et toute l’équipe est en mouvement quand la balle est dans ses mains. »

Il y a un an, Nikola Jokic avait d’ailleurs conseillé aux Rockets de s’appuyer davantage sur le jeune intérieur turc. Les six victoires de suite prouvent qu’ils ont raison de le faire, puisque Alperen Sengun est le meilleur rebondeur, et le deuxième marqueur de son équipe, actuellement à la 4e place (6 victoires – 3 défaites) à l’Ouest !

Alperen Sengun Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 HOU 72 21 47.4 24.8 71.1 1.9 3.5 5.5 2.6 3.0 0.8 2.0 0.9 9.6 2022-23 HOU 75 29 55.3 33.3 71.5 3.2 5.8 9.0 3.9 3.4 0.9 2.6 0.9 14.8 2023-24 HOU 9 31 60.0 25.0 61.8 2.6 5.7 8.2 6.0 2.8 1.0 2.1 0.4 19.4 Total 156 25 52.9 27.4 70.8 2.6 4.8 7.3 3.4 3.2 0.9 2.3 0.9 12.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.