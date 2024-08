Les Bulls offrent une chance à Kenneth Lofton Jr

Ancien coéquipier de Chet Holmgren et adversaire de Victor Wembanyama en sélection, Kenneth Lofton Jr. n’est toujours pas parvenu à faire son trou en NBA. Baladé entre les Grizzlies, les Sixers et le Jazz la saison passée, le petit intérieur vient ainsi de décrocher un contrat d’un an non garanti avec les Bulls.

Même si The Athletic ne le précise pas, il s’agit ni plus ni moins d’une invitation au camp de Chicago, et Lofton fera partie de la poignée de joueurs en concurrence pour décrocher le 15e et dernier contrat de l’effectif. Impressionnant en G-League avec ses 25.1 points et 9.5 rebonds de moyenne, Lofton manque de taille pour s’imposer au poste 4 en NBA.

Cet été, son passage en summer league n’a pas marqué les esprits avec 6.5 points et 4.3 rebonds de moyenne à 31% aux tirs… Elu dans le meilleur cinq de G-League la saison passée, Lofton pourrait profiter de l’absence d’ailier-fort en sortie de banc pour faire son trou aux Bulls. On se souvient évidemment de son match à 42 points et 14 rebonds lors de sa première titularisation en NBA (lors du dernier match de saison régulière) avec les Grizzlies, mais aussi de ses 13.8 points et 5 rebonds de moyenne avec le Jazz pour finir la saison passée.