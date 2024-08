Josh Hart ne souhaitait qu’une chose : que Noah Lyles se plante aux Jeux olympiques

Chez les basketteurs américains, certains ont la rancune tenace… La preuve avec Josh Hart qui ne rêvait que d’une chose dans ces Jeux olympiques : que Noah Lyles perde ! Il y a un an, le sprinteur américain avait taclé les joueurs NBA et leur « autocentrisme ».

« Ce qui me dérange le plus, c’est de regarder les Finals et de voir [que les champions NBA] ont ‘champion du monde’ d’inscrit sur leur tête. Mais ‘champion du monde’ de quoi ? Des États-Unis ? », s’était moqué le champion olympique du 100 mètres. « Ne vous méprenez pas, j’adore les États-Unis, parfois, mais ce n’est pas le monde dans sa globalité. Nous [les Championnats du monde, ndlr] sommes le monde, ici il y a presque chaque pays, qui se bat, se donne à fond, arbore son drapeau. Il n’y a pas de drapeaux en NBA. »

Un an plus tard, Noah Lyles a remporté le 100 mètres à Paris. Mais atteint du Covid, le sprinteur américain n’a remporté que le bronze sur le 200 mètres. De quoi semble-t-il réjouir Josh Hart. Mais d’abord, il a expliqué qu’il était à fond derrière les Etats-Unis pendant les JO.

Toute la communauté NBA contre Noah Lyles ?

« J’ai le sentiment que pendant la quasi globalité de ces Jeux olympiques, j’étais très patriote et je voulais que Team USA gagne l’or », explique Hart à son coéquipier Jalen Brunson dans leur podcast commun. Mais ce dernier l’arrête de suite : « Tu ne peux pas t’en tirer comme ça… C’est impossible. Si tu dois poursuivre ta déclaration, qu’est-ce que tu vas dire ? ».

Et Hart d’avouer qu’il ne voulait pas que son compatriote Noah Lyles s’impose. « Je voulais vraiment qu’il perde », reconnaît-il, sans nommer Lyles. « Je voulais vraiment qu’il perde. Je pense que c’était la première fois que l’ensemble du Twitter NBA ne faisait qu’un et se mettait à détester. J’étais en train de détester et je me suis dit : « Bon sang, tu sais ce que tu dois respecter ». Je ne peux même plus haïr ».